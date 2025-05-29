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ТАСС

Белоусов призвал поддерживать силы ОДКБ в высокой степени готовности

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Военные учения ОДКБ
Военные учения ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Министр обороны России отметил, что "необходимо активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств"

БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости поддержания коллективных войск и сил Организации Договора о коллективной безопасности в высокой степени готовности.

"Для этого важно не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки. Учитывать в процессе обучения войск и органов военного управления российский опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции", - отметил Белоусов, выступая в среду на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

По его словам, "необходимо активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств".

"Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Также важно углублять сотрудничество Организации с другими международными интеграционными объединениями, в первую очередь с СНГ и ШОС", - подчеркнул министр обороны РФ.

Министр обороны России выразил уверенность, что решение данных задач повысит эффективность деятельности ОДКБ в сфере безопасности, обеспечит устойчивый рост е авторитета.

Перед началом заседания министры обороны стран - участниц ОДКБ возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке. Участники церемонии минутой молчания почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны. На полях заседания глава российского военного ведомства провел ряд двусторонних встреч с коллегами из стран ОДКБ. 

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