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ТАСС

Белоусов: Запад продолжает попытки нанести РФ стратегическое поражение

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Обстановка в зоне ответственности ОДКБ напряженная, отметил министр обороны России

БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается напряженной, Запад продолжает попытки нанести России стратегическое поражение.

"Военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ остается напряженной. Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации", - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке в среду.

"Кроме того, - продолжил он, - в зоне ответственности ОДКБ сохраняются террористические угрозы. В первую очередь они исходят из Афганистана". 

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