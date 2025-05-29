Министр обороны Беларуси: принято решение о снижении параметров учения "Запад-2025"

ЦАМТО, 28 мая. Военные учения "Запад-2025" не нацелены против кого-либо, а перенос его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.

Об этом заявил в ходе заседания Совета министров обороны государств – членов ОДКБ в Бишкеке глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, "по интенсивности и масштабам учение "Запад" всегда было несопоставимо с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства – члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств".

В.Хренин подчеркнул, что "невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ. Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.