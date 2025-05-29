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РИА Новости

Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и призвал к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Евразии.

Основные заявления главы государства:

  • Подход России остается принципиальным и неизменным: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой.

  • Важно сделать Евразию пространством мира и стабильности.

"Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран".

Владимир Путин

президент России

  • Основой для создания универсальной системы безопасности на континенте могут стать такие форматы взаимодействия, как ШОС, ЕАЭС, ОДКБ.

  • Выстраивая совместную работу в области безопасности, надо опираться на исторический опыт и уроки прошлого.

  • Cегодня важно беречь правду о событиях Великой Отечественной войны, бороться с попытками переписать историю.

"Опыт объединения государств в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом, понимание той колоссальной цены, которая была заплачена человечеством за мир и свободу, за право народов самим выбирать будущий путь развития, позволили заложить основы послевоенного миропорядка, создать ООН — универсальную, легитимную, основанную на принципах международного права организацию, благодаря которой были преодолены многие геополитические испытания".

Владимир Путин

президент России

  • Празднование 9 Мая в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы.

  • Юбилей Победы показал настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира, конструктивное сотрудничество.

Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Приглашения направили в более чем 150 государств, в том числе страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также руководству более 20 международных организаций. На форуме будут рассматриваться вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

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