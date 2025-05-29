Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и призвал к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Евразии.
Основные заявления главы государства:
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Подход России остается принципиальным и неизменным: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой.
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Важно сделать Евразию пространством мира и стабильности.
Владимир Путин
президент России
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Основой для создания универсальной системы безопасности на континенте могут стать такие форматы взаимодействия, как ШОС, ЕАЭС, ОДКБ.
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Выстраивая совместную работу в области безопасности, надо опираться на исторический опыт и уроки прошлого.
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Cегодня важно беречь правду о событиях Великой Отечественной войны, бороться с попытками переписать историю.
Владимир Путин
президент России
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Празднование 9 Мая в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы.
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Юбилей Победы показал настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира, конструктивное сотрудничество.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Приглашения направили в более чем 150 государств, в том числе страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также руководству более 20 международных организаций. На форуме будут рассматриваться вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.