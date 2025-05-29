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В России разработали ставший ответом на западные санкции самолет

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Евтушенко: Самолет МС-21 стал символом преодоления Россией санкционного давления

Созданный в России самолет МС-21 стал ответов на санкционное давление и символом его преодоления. Об этом заявил исполнительный директор корпорации-разработчика Ростех Олег Евтушенко, передает РИА Новости.

Образец МС-21, оборудованный системами и агрегатами российского производства, 29 апреля впервые испытали в полете на аэродроме Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в «Ростех»).

«Несмотря на уход иностранных партнеров, с которыми изначально создавался этот самолет, проект не прост жив, а готов пережить "Боинг"», — подчеркнул Евтушенко. Он пообещал, что в скором времени в международном аэропорту Жуковский в Подмосковье начнутся сертификационные испытания, а в следующем году самолеты уже начнут поставлять авиакомпаниям.

Строительством этого самолета занимались предприятия по всей России, в рамках импортозамещения удалось сделать порядка 80 отечественных агрегаторов и систем.

В первый раз лайнер взлетел в 2017 году, тогда в его комплектации были задействованы иностранные системы и агрегаторы. МС-21 — это среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения.

Ранее появилось видео первого полета самолета МС-21 с российскими системами. Отмечается, что, кроме прочего, российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы и шасси.

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