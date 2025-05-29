В Китае оценили угрозу от американских B-52 и F-35

NI: В Китае признали американский бомбардировщик B-52 большей угрозой, чем F-35

Аналитики из Академии раннего предупреждения Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) признали американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress большей угрозой, чем современный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом пишет The National Interest (NI).

В исследовании отметили, что бомбардировщик времен холодной войны представляет большую угрозу для китайского флота и наземных объектов, чем более современные самолеты. Авторы, которые моделировали операцию ВВС США по проникновению в воздушное пространство, заявили, что B-52 был самым ценным оружием на всех этапах операции.

В документе также подчеркнули, что грузоподъемность и дальность полета B-52 представляют большую стратегическую ценность, чем малозаметность истребителей и ударных самолетов. Исследователи призвали китайских военных расширить сеть радаров раннего предупреждения и модернизировать системы противовоздушной обороны.

Ранее в мае издание 19FortyFive писало, что задержки в ходе программы модернизации B-52 могут привести к устареванию самолета до начала эксплуатации. Первые самолеты планируют передать военным в 2030-х годах.