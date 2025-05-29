Thales поставит ВС Малайзии дополнительные РЛС GM400 Alpha

ЦАМТО, 28 мая. В ходе выставки LIMA 2025 на о.Лангкави компания Thales подписала с Минобороны Малайзии контракт на поставку двух дополнительных РЛС "Граунд Мастер 400 Альфа" (Ground Master 400 Alpha).

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании и письмо о присуждении контракта на поставку другого оборудования.

Заказанные в рамках подписанного контракта две дополнительные РЛС дальнего действия GM400 Alpha расширят возможности Военно-воздушных сил Малайзии по наблюдению за воздушной обстановкой и обеспечению противовоздушной обороны. Стоимость заказа не раскрывается, но по неофициальной информации, она составляет 277 млн. ринггитов (около 65,7 млн. долл.).

В конце 2023 года Минобороны Малайзии уже заключило с Thales контракт на поставку одной РЛС GM400 Alpha.

Как заявлено, благодаря высокой мобильности, доступности, легкой модернизации GM400 Alpha является ценным инструментом и позволяет получить тактическое преимущество за счет раннего обнаружения (на дальностях до 515 км) всех типов угроз и наличия времени для принятия решений о дальнейших действиях.

На сегодняшний день компания Thales продала различным заказчикам более 270 РЛС семейства Ground Master.

При поставке и развертывании РЛС, в соответствии с требованиями ВВС Малайзии, Thales вновь будет сотрудничать с Weststar Group. Компания Thales также примет участие в обучении инструкторов и обеспечит поддержку в обслуживании техники.

Кроме того, Thales подписала с компанией-партнером ADS Sdn. Bhd меморандум о взаимопонимании (MoU) по вопросу углубления сотрудничестве в области радиосвязи и тактической связи, что позволит сторонам работать над новейшими цифровыми технологиями для портативных радиостанций и других тактических средств связи.

Представители Thales также присутствовали при подписании с малазийской компанией-партнером Novatis Resources письма о присуждении контракта на поставку летного тренажера Reality-H AW139 (FFS), который будет использоваться для обучения пилотов полиции Малайзии.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Малайзии направило компании Thales письмо о присуждении контракта на поставку первой РЛС дальнего действия GM400 Alpha и сопутствующей инфраструктуры в декабре 2023 года.

Многофункциональная трехкоординатная РЛС GM400 Alpha S-диапазона предназначена для автоматического обнаружения, идентификации и сопровождения воздушных целей на малых и средних высотах. РЛС может поставляться как в мобильном, так и в транспортируемом варианте. Дальность обнаружения GM400 Alpha составляет до 515 км. РЛС позволяет обнаруживать цели на высотах до 30 км. Станция может быть развернута на позиции в течение одного часа.