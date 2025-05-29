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ЦАМТО

Доработка ЗУ-23, а также создание малогабаритной и дешевой ЗУР позволит отражать массированные атаки БЛА

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Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр"
Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

ЦАМТО, 28 мая. Выход на увеличение серийного производства средств ПВО, доработка советских зенитных установок ЗУ-23, а также создание специальной малогабаритной и дешевой ЗУР позволит России эффективно отражать массированные атаки украинских БЛА.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением БЛА и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

По словам И.Коротченко, задача таких массированных ударов для ВСУ – негативно повлиять на настроения российских граждан и попытаться истощить российскую систему ПВО.

"Очевидна необходимость введения в состав, по крайней мере, российских комплексов ПВО малой и средней дальности специализированных зенитных управляемых ракет, адаптированных под уничтожение беспилотников самолетного типа. Это должна быть малогабаритная, дешевая и массовая в серийном производстве ЗУР", – сказал И.Коротченко.

Он также отметил, что для противодействия массированным атакам украинских БЛА российскому военно-промышленному комплексу необходимо выйти на увеличение серийного производства средств противовоздушной обороны, а также радиолокационных станций контроля воздушного пространства, с обеспечением 100-процентного авансирования гособоронзаказа со стороны Минобороны РФ.

Директор ЦАМТО также предложил доработать советскую зенитную артиллерийскую установку ЗУ-23 за счет внедрения оптико-электронной станции и реализации принципа программируемого подрыва снаряда, тем самым сделав ее высокоточным средством поражения беспилотников.

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