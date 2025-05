БПЛА НОАК: средства артиллерийской разведки.

Беспилотные летательные аппараты уверенно занимают свое заслуженное место в арсеналах армий всего мира. Успехи этого нового средства вооруженной борьбы привлекают к себе внимание как военных экспертов, так и широкой общественности, интересующейся военной тематикой. Настоящий материал открывает серию статей о БПЛА НОАК, а именно современных средствах артиллерийской разведки Китая.

Обновленная версия БПЛА НОАК серии JWP

В 2020 г. роты разведки артиллерийских бригад 72, 74, 75 и 82-й общевойсковых армий сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили на вооружение комплекты новых разведывательных БПЛА модели JWP02 (экспортное обозначение ASN206), которые предназначены для выполнения следующих задач:

ведение разведки в дневное и ночное время при помощи оптико-электронных устройств и радиотехнической аппаратуры;

наблюдение за оперативной обстановкой в районах боевых действий;

постановка помех при помощи бортового комплекса РЭБ;

обнаружение наземных целей и передача данных наведения для артиллерии;

осуществление визуального контроля поражения целей;

патрулирование маршрутов выдвижения артиллерийских батарей и дивизионов;

сбор данных о применении противником химического или бактериологического оружия, а также мониторинг радиационной обстановки.

Старт БПЛА JWP02 (ASN206) с пусковой установки

Последний момент указывает на заимствование китайским военными специалистами опыта вооруженного конфликта в Сирии, в рамках которого одна из сторон может внезапно применить отравляющие вещества как с целью выполнения боевых задач, так и в рамках информационного противоборства

Кроме разведывательной модификации разработан вариант легкого тактического летающий ретранслятора радиосвязи и сотовой связи стандарта 5G – присвоено обозначение TKJ226.

Следует отметить, что аналогичные беспилотники приняты на вооружение ВМС НОАК, а именно распределены между фрегатами проекта 054А «Jiangkai II». Указанные БПЛА позволяют экипажам надводных кораблей ВМС НОАК расширять зону визуального наблюдения и выполнять сопровождение кораблей вероятного противника в оптическом диапазоне в дневное и ночное время.

Фрегат проекта 054А «Jiangkai II»

Достоверно известно, что разведывательный БПЛА JWP02 разработан специалистами 365-ого научно-исследовательского отдела Северо-западного промышленного университета КНР (Shaanxi province, Xian city), который также известен как Xian ASN Technology Group Company.

Анализ фото и видеоматериалов позволяет выделить следующие моменты. Во-первых, модификация JWP02 сохранила конструкцию – высокоплан с прямым крылом и двумя хвостовыми килями. Корпус полностью изготовлен из композитных материалов. При изготовлении внутреннего пространственного каркаса моторного отсека используется нержавеющая сталь. Средний срок службы составляет 5 лет. Запуск БПЛА с направляющей обеспечивает твердотопливный одноразовый ускорить. Возвращение возможно за счет парашютной системы.

В таблице 1 указаны основные тактико-технические характеристики БПЛА JWP02 в сравнении с параметрами предыдущей модели JWP01

Таблица 1

Сравнение ТТХ разведывательных БПЛА JWP02 и JWP01. Источник: invoen.ru

Во-вторых, для модели конструкторы компании Xian ASN Technology Group Company разработали новую модель двухтактного четырех цилиндрового турбированного дизельного двигателя под обозначением HS-700EA с электронной системой управления всеми параметрами работы.

Благодаря увеличению рабочего объема с 690 см³ до 750 см³, изменениям в структуре топливной системы и применению новой турбины, конструкторам удалось увеличить мощность силовой установки с 51 до 80 л.с. Повышение мощности положительно сказалось на таких показателях как дальность, скорость и продолжительность полета. Для дальнейшего повышения эффективности БПЛА планируют комплектовать новым трехлопастным винтом.

Данный двигатель передает крутящий момент на двулопастной композитный винт. Бортовой генератор мощностью 280 Ватт обеспечивает электропитание радиоэлектронного оборудования при напряжении 28 Вольт.

БПЛА JWP02 выполняет упомянутые выше задачи при помощи следующего набора оптико-электронного оборудования, расположенного в поворотном полусферическом корпусе, в носовой части аппарата:

три фотокамеры дневного режима стандарта CCD;

телевизионная камера дневного режима;

телевизионная камера ночного режима – тепловизор;

лазерный дальномер.

При необходимости на аппарат может монтироваться разведывательная РЛС бокового обзора или система РЭБ.

Одна эскадрилья разведывательных БПЛА JWP02 состоит из 10 аппаратов, однако для запуска единовременно готовят 6 аппаратов, тогда как оставшиеся 4 – это резерв на случай отказа одного из аппаратов или в случае необходимости организации продолжительного наблюдения в районе боевого патрулирования с радиусом 150 км.

Эскадрилья БПЛА JWP02 перемещается к району запуска на грузовых автомобилях типа MV3. Для выполнения поставленных задач в состав подразделения входят следующие машины: пункт управления; пост связи; электрогенератор; пусковая установка; пункт обработки разведывательной информации; ремонтная мастерская; транспорт для перевозки БПЛА.

Армейский автомобиль НОАК типа MV3

Подготовку БПЛА к старту выполняет расчет из семи военнослужащих. Продолжительность подготовки к повторному старту составляет 60 минут.

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным утверждать, что китайские военные продолжат принимать на вооружение БПЛА JWP02 в силу его приемлемой стоимости, высокой эффективности и надежности, что было установлено в ходе эксплуатации предыдущей модели – JWP01, поступившей на вооружение еще в 1996 году. Благодаря незначительным размерам, малой радиолокационной и тепловой заметности БПЛА JWP02 может применяться в качестве разведчика в интересах мотострелковых и бронетанковых подразделений.

Существует высокая вероятность того, что в ближайшее время подразделения пограничной охраны НОАК, дислоцированные в Тибетском военном районе получат JWP02 для осуществления патрулирования линии фактического контроля и наблюдения за активности ВС Индии в районе озера Пангун-цо и в долине реки Галван.

Новый высокоскоростной разведывательный БПЛА Sky Saker FX500 новой РСЗО НОАК

По данным китайских источников, с августа 2020 г. разведывательные подразделения артиллерийских бригад (PLA Army artillery brigades) Западного Военного Округа (Western Military Region), укомплектованные мобильными реактивными системами залпового огня (MLRS) калибра 122 и 300 мм применяют скоростные разведывательные БПЛА (high speed recom UAV) под обозначением Sky Saker FX500 в рамках учений проводимых на полигонах в Тибете (used during exercises in Tibet and Xinjiang) и Синьцзян-уйгурском автономном районе.

БПЛА НОАК Sky Saker FX500

Данные БПЛА разработаны конструкторами из Нанкинского аэрокосмического университета (Nanjing Aerospace University) по заказу корпорации «НОРИНКО» (NORINCO Corp) на основе образцов и документации от разведывательных БПЛА американского производства, а именно BQM-145 и «Scarab». Вероятно, стартовая масса БПЛА Sky Saker FX500 составляет около 500 кг.

Разработка китайских специалистов отличается крайне малой радиолокационной и оптической заметностью. Это достигается за счет применения композитных материалов и специальной маскировочной краски, а также конструктивным расположением S-образного воздухозаборника на верхней плоскости БПЛА и использованием V-образное хвостового оперения. Кроме того, фюзеляж аппарата имеет минимальное количество антенн и выступающих частей, что также положительно сказывается на его скрытности.

БПЛА Sky Saker FX500 оснащен турбовентиляторным двигателем, который обеспечивает максимальную скорость около 800 км/ч. Продолжительность полета не превышает двух часов, что обусловлено небольшим запасом топлива. Практический потолок составляет 9000 м, боевой радиус – 300-350 км.

Поскольку данный аппарат предназначен исключительно для выполнения оперативных задач артиллерийской разведки, т.е. обнаружение и лазерная подсветка целей, визуальный контроль результатов с последующим уходом из района обстрела – масса полезной нагрузки не превышает 50 кг.

Запуск БПЛА обеспечивает твердотопливный ракетный ускоритель и наклонная рампа, установленная на грузовом автомобиле с колесной формулой 6х6. Длина БПЛА 4 м, размах крыльев не более 6 м. Возвращение обеспечивает специальная сеть для ловли беспилотника, который лишен колесного или лыжного шасси.

300мм РСЗО PHL-03 НОАК

Sky Saker FX500 оснащается оптико-электронной системой разведки и наведения (в поворотном корпусе полукруглой формы). В состав оборудования входят цифровая видеокамера высокого разрешения и лазерный целеуказатель. Применение последнего позволило снизить коэффициент вероятного отклонения для РСЗО калибра 300мм практически до 0 (very high precision strike). Именно благодаря БПЛА Sky Saker FX500 китайские артиллеристы могут поражать одной установкой РСЗО PHL-03 до 12, а PHL-16 (калибра 370 мм) до 8 одиночных стационарных наземных целей.

Одна группа БПЛА состоит из 3-х аппаратов, размещенных на мобильных пусковых. В состав подразделения также входят одна машина управления, одна машина для перевозки личного состава, один генератор, ремонтная мастерская и одна автоцистерна с авиационным топливом. Все автомобили установлены на шасси с колесной формулой 6х6 серии SX2190.

Продолжение:

БПЛА НОАК: разведывательно-ударные системы ВВС