Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны российских судов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах

Он сообщил, что депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием "О морских ЧВК в Российской Федерации".

"Предлагаю создать морские ЧВК для полноценного обеспечения безопасности российских судов в нейтральных водах", - сказал Миронов РИА Новости.

По мнению политика, корабли и катера частных военных компаний нужно оснастить современным тяжёлым вооружением, чтобы они могли его использовать в случае нападения, задержания или преследования танкерного флота, российских торговых и научно-исследовательских судов.

"Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна", – предложил Миронов.

Также одной из важных функций морских ЧВК, как рассказал депутат, может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область.

Парламентарий напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезанным от прежних сухопутных маршрутов, теперь весь грузооборот проходит по Балтике, и он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота недружественных стран.

Миронов отметил, что, утвердив 17-й пакет санкций против России, Евросоюз сразу начал готовить новый пакет. Акцент, как он считает, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем.

Лидер партии уточнил, что в 17-й санкционный пакет уже включены 189 кораблей так называемого "теневого флота", и в итоге общее число попавших под санкции ЕС судов достигло уже 350.

"На этом фоне в Балтийском море учащаются случаи попыток задержания и преследования танкеров, которые страны ЕС считают принадлежащими российскому "теневому флоту". Риск эскалации на Балтике нарастает, и в последнем инциденте танкер от эстонских ВМС защищал российский истребитель Су-35", – заявил политик.

По его мнению, стоит учитывать, что пиратство, нападение и похищение торговых судов является многовековым "бизнесом" стран коллективного запада, и в своё время их "элиты сколотили на пиратстве огромное состояние", именно за счёт этого они добились политического веса в мире, и сегодня эти "старые традиции" выходят на новый уровень.

"Россия должна быть готова к адекватному ответу. Для более гибкого реагирования на возможные инциденты, а также для снижения рисков возникновения прямого военного столкновения с НАТО или армиями стран ЕС, наша страна должна приступить к созданию морских ЧВК", – заключил Миронов.