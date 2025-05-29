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РИА Новости

Миронов предложил создать морские частные военные компании

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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны российских судов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах

Он сообщил, что депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием "О морских ЧВК в Российской Федерации".

"Предлагаю создать морские ЧВК для полноценного обеспечения безопасности российских судов в нейтральных водах", - сказал Миронов РИА Новости.

По мнению политика, корабли и катера частных военных компаний нужно оснастить современным тяжёлым вооружением, чтобы они могли его использовать в случае нападения, задержания или преследования танкерного флота, российских торговых и научно-исследовательских судов.

"Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна", – предложил Миронов.

Также одной из важных функций морских ЧВК, как рассказал депутат, может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область.

Парламентарий напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезанным от прежних сухопутных маршрутов, теперь весь грузооборот проходит по Балтике, и он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота недружественных стран.

Миронов отметил, что, утвердив 17-й пакет санкций против России, Евросоюз сразу начал готовить новый пакет. Акцент, как он считает, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем.

Лидер партии уточнил, что в 17-й санкционный пакет уже включены 189 кораблей так называемого "теневого флота", и в итоге общее число попавших под санкции ЕС судов достигло уже 350.

"На этом фоне в Балтийском море учащаются случаи попыток задержания и преследования танкеров, которые страны ЕС считают принадлежащими российскому "теневому флоту". Риск эскалации на Балтике нарастает, и в последнем инциденте танкер от эстонских ВМС защищал российский истребитель Су-35", – заявил политик.

По его мнению, стоит учитывать, что пиратство, нападение и похищение торговых судов является многовековым "бизнесом" стран коллективного запада, и в своё время их "элиты сколотили на пиратстве огромное состояние", именно за счёт этого они добились политического веса в мире, и сегодня эти "старые традиции" выходят на новый уровень.

"Россия должна быть готова к адекватному ответу. Для более гибкого реагирования на возможные инциденты, а также для снижения рисков возникновения прямого военного столкновения с НАТО или армиями стран ЕС, наша страна должна приступить к созданию морских ЧВК", – заключил Миронов.

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Страны
Россия
Персоны
Миронов Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
ЧВК
1 комментарий
№1
29.05.2025 04:00
Идея Миронова здравая , но трудновыполнимая.  Численность нашего теневого флота 350 единиц (  если верить источнику )  , весь наш ВМФ это порядка 190 без вспомогательного и авиации.Не хватает для досмотра и защиты,Еще мониторинг - это уже береговая и космическая связь.ЧВК , если такие появятся придется строить нечто чуть меньше корвета , не задумываясь о вооружении особо. Мы не Южная Корея и даже не Италия которые умеют быстро ориентироваться на рынке верфей и строить нечто яхтенномоторное.Нужен генеральный проект и подрядчики.А где то кто-то подпустил что мы не доводим до конца свои проекты ,а деньги выделяем.Конечно нам нужны морские коммуникации нужен Северный Морской Путь нужны кадры нужна ответственность нужна преданность Флоту и Родине.Где таких людей взять? В зоне СВО пехота.Сухопутные ЧВК тоже появились от болтовни.А теперь это уважаемый бизнес на крови. Что делать со статусом Героя РФ? Я в магазине видел звезду Героя за 1.5 тыс рублей. А вот сложность и напряженность работы на коммуникациях с демонстрацией Российского флага достойно лишь морскому спецназу.
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