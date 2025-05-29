"Князь Вандал Новгородский" в Сумской области уничтожает десятки единиц техники

Тем самым российские бойцы нарушают логистику противника и не позволяют снабжать боеприпасами и передовые подразделения, а также срывают ротацию украинских формирований

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Дроны "Князь Вандал Новгородский" ежедневно уничтожают десятки единиц техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают десятки единиц техники ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как отметили в министерстве, тем самым бойцы ВС РФ нарушают логистику противника и препятствуют снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения, а также срывая ротацию украинских формирований.

В Минобороны подчеркнули, что расчеты "КВН" днем и ночью выслеживают противника на дорогах и сразу уничтожают врага при обнаружении. Уточняется, что работа ведется как при помощи корректировки с разведывательного беспилотника, так и в режиме "свободной охоты".

"Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптиволоконном управлении, были выведены из строя и уничтожены бронеавтомобили западного производства с личным составом, пикапы и колесные бронетранспортеры", - отметили в ведомстве.