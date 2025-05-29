SpaceX потеряла прототип Starship в ходе девятого испытательного полета

В компании отметили, что специалисты изучают полученные данные и продолжат подготовку к следующему запуску

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship во время девятого испытательного полета.

"Произошло быстрое незапланированное разрушение [Starship]. Специалисты изучают полученные данные и продолжат подготовку к следующему запуску", - говорится в публикации SpaceX в X. Предыдущие два запуска в январе и марте также завершились неудачей.

Ракета-носитель стартовала во вторник в 19:36 по времени восточного побережья (02:36 мск среды) с космодрома Starbase в штате Техас. Примерно через полчаса после запуска контроль над второй ступенью Starship был утерян. Кроме того, была зафиксирована утечка топлива. Вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников системы связи Starlink не удалось - во время полета дверь грузового отсека корабля не открылась до конца.

В этот раз компания не ставила перед собой задачу осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Он успешно отделился от корабля и должен был приводниться в Мексиканском заливе, однако связь с ним была также утеряна. Тем не менее SpaceX не считает данный инцидент неудачей, поскольку это стало первым повторным использованием Super Heavy. Ранее этот же ускоритель использовался в седьмом испытательном полете.

15 марта глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую преследует предприниматель, заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 т.