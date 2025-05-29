Австрия заказала 12 учебно-боевых самолётов М-346FA

Согласно документам, опубликованным министерством обороны Италии, оно 5 мая 2025 года утвердило заключенное им 21 февраля с министерством обороны Австрии межправительственное соглашение (контракт) о приобретении Австрией 12 учебно-боевых самолетов M-346FA производства итальянской компании Leonardo, с опционом еще на 12 самолётов. Официально о заключении межправительственного контракта сторонами не объявлялось. Поставки самолётов M-346FA военно-воздушным силам Австрии должны быть начаты в 2027 году.

Демонстратор учебно-боевого самолета Leonardo M-346FA (Fighter Attack) (регистрационный номер CPX625) (c) Alessandro Maggia / Leonardo

Стоимостные параметры контракта не раскрываются, но ранее рядом источников предварительно он оценивался примерно в 1 млрд евро. Контракт был заключен в развитие соглашения о намерениях (LOI), подписанного сторонами в Вене 30 декабря 2024 года и в Риме 31 декабря 2024 года, в котором Астрия выразила намерение на приобретение самолетов M-346FA на межправительственной основе в сотрудничестве с военными органами Италии. Министерство обороны Австрии официально объявило о решении приобрести 12 самолетов M-346FA 28 декабря 2024 года.

В ВВС Австрии самолеты M-346FA должны заменить окончательно снятые с вооружения в 2020 году учебно-боевые самолеты Saab 105OE, прослужившие около 50 лет. Наряду с использованием в качестве учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки и переходных, австрийские M-346FA должны использоваться также для решения задач ПВО, комплекты соответствующего оборудования и вооружения должны получить восемь из 12 закупаемых Австрией самолетов. Возможность закупки самолетов М-346 для замены Saab 105OE обсуждалась министерством обороны Австрии с 2008 года.

Самолет M-346FA (Fighter Attack) является учебно-боевой (боевой) версией производимого Leonardo (Aermacchi) самолета M-346 Master. Главным отличием М-346FA является установка бортовой РЛС Leonardo Grifo-346. Также самолет M-346FA оснащен бортовым комплексом обороны, аппаратурой передачи данных и имеет семь узлов внешней подвески для различного вооружения, при этом заявлена интеграция широкого спектра управляемого вооружения. Оборудование кабины M-346FA cоответствует стандарту М-346 Block 20 и включает широкоформатные индикаторы, низкопрофильный индикатор на фоне лобового стекла, систему управления оружием, новую навигационную систему, новые радиостанции и нашлемную систему прицеливания.

Согласно опубликованным министерством обороны Италии данным, контракт включает поставку Австрии 12 самолетов M-346FA с двумя опционами по шесть дополнительных самолетов (то есть суммарно возможна закупка 24 машин). В комплекте к закупаемым 12 самолетам приобретаются один полнофункциональный наземный тренажер, один тренажер экскадрильи, один комплект класса компьютерного обучения для четырех курсантов и одного инструктора, семь систем планирования и разбора миссий (MPDS), один комплект обучения на основе моделирования с четырьмя рабочими станциями летчиков и одной станцией инструктора, один пакет возможностей Live Virtual Constructive (LVC) со станцией контроля в реальном времени (RTMS), один виртуальный тренажер технического обслуживания, восемь комплектов вооружения для задач ПВО, двенадцать нашлемных прицелов и двенадцать комплектов аппаратуры "свой-чужой" (IFF). Пакет вооружения состоит из восьми 20-мм подвесных пушечных контейнеров Nexter NC621, шестнадцати семизарядных подвесных пусковых установок LAU-32 для 70-мм неуправляемых или корректрируемых ракет, и восьми израильских подвесных контейнеров РЭБ Elbit Systems SPEAR AECM. В состав оборудования австрийских самолетов включены интеграция аппаратуры Link 16 и ракет класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T. Контракт также включает обучение летного и технического состава и сервисную поддержку.

Австрия стала третьим известным заказчиком самолетов версии M-346FA после Туркмении, получившей четыре самолета в 2021 году, и Нигерии, заказавшей 24 самолета (начало поставок ожидается в 2025 году). Австрия стала также десятым заказчиком самолетов семейства М-346 в целом.