Войти
bmpd.livejournal.com

Австрия заказала 12 учебно-боевых самолётов М-346FA

232
0
0

Согласно документам, опубликованным министерством обороны Италии, оно 5 мая 2025 года утвердило заключенное им 21 февраля с министерством обороны Австрии межправительственное соглашение (контракт) о приобретении Австрией 12 учебно-боевых самолетов M-346FA производства итальянской компании Leonardo, с опционом еще на 12 самолётов. Официально о заключении межправительственного контракта сторонами не объявлялось. Поставки самолётов M-346FA военно-воздушным силам Австрии должны быть начаты в 2027 году.

Демонстратор учебно-боевого самолета Leonardo M-346FA (Fighter Attack) (регистрационный номер CPX625) (c) Alessandro Maggia / Leonardo

Стоимостные параметры контракта не раскрываются, но ранее рядом источников предварительно он оценивался примерно в 1 млрд евро. Контракт был заключен в развитие соглашения о намерениях (LOI), подписанного сторонами в Вене 30 декабря 2024 года и в Риме 31 декабря 2024 года, в котором Астрия выразила намерение на приобретение самолетов M-346FA на межправительственной основе в сотрудничестве с военными органами Италии. Министерство обороны Австрии официально объявило о решении приобрести 12 самолетов M-346FA 28 декабря 2024 года.

В ВВС Австрии самолеты M-346FA должны заменить окончательно снятые с вооружения в 2020 году учебно-боевые самолеты Saab 105OE, прослужившие около 50 лет. Наряду с использованием в качестве учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки и переходных, австрийские M-346FA должны использоваться также для решения задач ПВО, комплекты соответствующего оборудования и вооружения должны получить восемь из 12 закупаемых Австрией самолетов. Возможность закупки самолетов М-346 для замены Saab 105OE обсуждалась министерством обороны Австрии с 2008 года.

Самолет M-346FA (Fighter Attack) является учебно-боевой (боевой) версией производимого Leonardo (Aermacchi) самолета M-346 Master. Главным отличием М-346FA является установка бортовой РЛС Leonardo Grifo-346. Также самолет M-346FA оснащен бортовым комплексом обороны, аппаратурой передачи данных и имеет семь узлов внешней подвески для различного вооружения, при этом заявлена интеграция широкого спектра управляемого вооружения. Оборудование кабины M-346FA cоответствует стандарту М-346 Block 20 и включает широкоформатные индикаторы, низкопрофильный индикатор на фоне лобового стекла, систему управления оружием, новую навигационную систему, новые радиостанции и нашлемную систему прицеливания.

Согласно опубликованным министерством обороны Италии данным, контракт включает поставку Австрии 12 самолетов M-346FA с двумя опционами по шесть дополнительных самолетов (то есть суммарно возможна закупка 24 машин). В комплекте к закупаемым 12 самолетам приобретаются один полнофункциональный наземный тренажер, один тренажер экскадрильи, один комплект класса компьютерного обучения для четырех курсантов и одного инструктора, семь систем планирования и разбора миссий (MPDS), один комплект обучения на основе моделирования с четырьмя рабочими станциями летчиков и одной станцией инструктора, один пакет возможностей Live Virtual Constructive (LVC) со станцией контроля в реальном времени (RTMS), один виртуальный тренажер технического обслуживания, восемь комплектов вооружения для задач ПВО, двенадцать нашлемных прицелов и двенадцать комплектов аппаратуры "свой-чужой" (IFF). Пакет вооружения состоит из восьми 20-мм подвесных пушечных контейнеров Nexter NC621, шестнадцати семизарядных подвесных пусковых установок LAU-32 для 70-мм неуправляемых или корректрируемых ракет, и восьми израильских подвесных контейнеров РЭБ Elbit Systems SPEAR AECM. В состав оборудования австрийских самолетов включены интеграция аппаратуры Link 16 и ракет класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T. Контракт также включает обучение летного и технического состава и сервисную поддержку.

Австрия стала третьим известным заказчиком самолетов версии M-346FA после Туркмении, получившей четыре самолета в 2021 году, и Нигерии, заказавшей 24 самолета (начало поставок ожидается в 2025 году). Австрия стала также десятым заказчиком самолетов семейства М-346 в целом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Италия
Нигерия
Туркменистан
Продукция
M-346
Компании
Elbit Systems
Leonardo
Nexter
Проекты
2020-й год
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 06:58
  • 7
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 29.05 06:54
  • 93
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 29.05 04:00
  • 1
Миронов предложил создать морские частные военные компании
  • 29.05 03:40
  • 2
ПВРД-двигатель превращает артиллерийский снаряд Scepter в управляемую ракету
  • 29.05 03:06
  • 0
Ответ на "Если Путин нападет, то именно здесь (Bild, Германия)"
  • 29.05 02:11
  • 1
Битвы интеллекта
  • 28.05 21:42
  • 9010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.05 16:33
  • 1
«Мы не экономим». Глава Минфина РФ заявил о том, что «самолет "Байкал" строится в плановые сроки». Он станет современной заменой устаревшим «Кукурузникам»
  • 28.05 16:02
  • 0
Дело было не в квартире
  • 28.05 14:50
  • 0
В строю белорусской армии найдётся место для тяжёлых огнемётных систем
  • 28.05 11:13
  • 1
В США рассказали о самом странном самолете ВВС
  • 28.05 05:25
  • 0
Ответ на "Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 28.05 04:25
  • 1
Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно
  • 28.05 01:19
  • 1
Украина против России впервые применила «Гоголь-М»
  • 27.05 13:37
  • 1
Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)