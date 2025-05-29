Объектная реальность: по каким точкам ВПК Украины бьет армия России

И чего добивается Киев массовыми ударами БПЛА по территории РФ

Российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины — это следует из подробного списка своих целей, которое 27 мая распространило Минобороны России. В то же время противник атакует гражданские объекты на территории РФ, пытаясь таким образом сорвать инициативы по урегулированию конфликта, полагают эксперты. С 20 по 27 мая российские силы ПВО перехватили почти 2,5 тыс. украинских БПЛА. О том, чего добивается Киев массированными атаками дронов на регионы России, почему гневную реакцию на Западе по-прежнему вызывают только действия Москвы и каким видится будущее переговоров в свете последних заявлений из Европы — в материале «Известий».

Украина кратно увеличила атаки с помощью БПЛА

В конце мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов РСЗО западного производства по гражданским объектам на территории России. С вечера 20 мая по утро 27 мая силы ПВО уничтожили и перехватили 2331 ударный дрон, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции — 1465, сообщили в российском военном ведомстве. В результате атак украинских беспилотников пострадали мирные жители, включая женщин и детей.

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Всего же с февраля 2022 года ВСУ выпустили почти 270 тыс. боеприпасов по гражданским сооружениям РФ. В результате погибли свыше 6,8 тыс. мирных граждан. Об этом 27 мая заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В Минобороны полагают, что Киев активизировал террористические атаки, чтобы сорвать возобновленный недавно российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта.

«В ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам России российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины», — сообщили в Минобороны РФ.

— Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать. И идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит — Россия будет обеспечивать свою безопасность, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ВГТРК.

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Разница в ведении боевых действий ВС РФ и ВСУ — принципиальная, отмечает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Мы не бьем по мирному населению, жилым домам, — объяснил он. — ВСУ в основном этим и занимаются. Почему они так делают? Это тактика бандеровцев, которой они придерживаются с 1945 года. Они запугивают людей, которые не хотят жить так, как им нужно. Просто теперь у них появились новые технические средства. Заявление нового немецкого канцлера Фридриха Мерца о разрешении бить дальнобойным западным оружием, в том числе немецкими ракетами, по российским регионам — это еще один шаг к эскалации.

По его словам, новый канцлер повышает градус противостояния сознательно.

— Если ракеты Taurus будут применены по нашим территориям, Россия может объявить Германию стороной конфликта и начать удары по немецким заводам, где их производят, — отметил эксперт.

Позиция наших европейских и американских оппонентов совершенно ясна: есть Россия, олицетворяющая «зло», и есть Украина, олицетворяющая жертву, говорит политолог Денис Денисов. Он считает, что по этой причине западные страны и дальше будут закрывать глаза на любые действия Киева и обвинять Россию в бесчеловечности.

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— В Донбассе была совершенно аналогичная ситуация, — напомнил он. — Там работала миссия ОБСЕ, которая регулярно давала отчеты и показывала, что далеко не одна сторона всегда виновата. Однако комментарии экспертов в СМИ касались только одной стороны.

По каким объектам ВПК Украины ударила Россия

В Министерстве обороны России подробно рассказали, по каким военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины наносились удары в последние дни.

В частности, 20 мая была поражена инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.

— С большой долей вероятности на аэродроме Озерное базируются ударные самолеты ВСУ — МиГ-29, Су-27, Су-24М, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев — Кроме того, он может служить аэродромом подскока для самолетов F-16 американского производства, полученными ВСУ в 2024 и 2025 годах. Там же могут размещаться ударные ракеты и управляемые боеприпасами для них.

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21 мая был поражен пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Святогорска в ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Харьков».

— На вооружении механизированной бригады и других частей могут состоять ракеты GMLRS и HIMARS, находиться реактивные снаряды для РСЗО типа «Град», в том числе РМ-70 чехословацкого производства, — пояснил Димитрий Корнев.

22 мая целью российских ударов стали предприятия оборонной промышленности Украины: Павлоградский химический завод, цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома и РЛС ПВО в Криворожской и Николаевской областях, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Расчет «Искандер‑М» в районе Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожил РЛС «AN/MPQ-65», машину боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Павлоградский химический завод занимается производством ракетного топлива для твердотопливных ракет, отметил Дмитрий Корнев.

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— Там же топливом снаряжают зенитные комплексы и системы залпового огня. Вероятно, есть фабрика для производства снарядов. Завод — одно из самых мощных военных предприятий в Днепропетровской области, — отметил он.

23 мая был нанесен ракетный удар по месту разгрузки и складу с военным имуществом и боеприпасами в порту Одессы. Уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы.

— В порту Одессы разгружались военные грузы, которые приходят по морю в контейнерах, — это законная цель, — отметил Дмитрий Корнев.

Также в этот день поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных БПЛА на аэродромах Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

24 мая нанесен удар по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра спецопераций «Юг» в районе Черноморска Одесской области и пункту временной дислокации штурмовой бригады «Азов» (признана террористической и запрещена в России) в районе Изюма Харьковской области.

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Также поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot в Киевской области.

— В Киевской области много предприятий, которые так или иначе связаны с созданием беспилотных систем, их сборкой, настройкой, управлением, применением, — пояснил Дмитрий Корнев. — Там же расположены центры разведки. По сути, мы накрыли не только производство, но и координационные центры применения дальних дронов.

25 мая нанесен удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА в Одессе, Житомире, Чернигове, Конотопе, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Киевской и Харьковской областях.

— Был накрыт полноценный производственный комплекс ракетной продукции, — отметил Дмитрий Корнев. — Речь идет о выпуске крылатых ракет и ракет типа «Нептун», переделанных для применения по наземному объекту, и также о боеприпасах для зенитного комплекса С-300, которые снаряжаются на предприятиях Украины. Кроме того, такие заводы могут вести выпуск тактических БПЛА и дронов дальнего действия.

Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Источник изображения: Фото: РИА Новости

26 мая уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

— Аэродром Староконстантинов может служить командным центром ПВО. Кроме того, на нем в свое время были замечены ударные самолеты ВСУ, включая Су-24М, Су-27 и другие машины. Не исключено, что целью ударов могли быть в том числе F-16, которые могут использовать этот аэродром в качестве точки подскока, для нанесения ударов по целям в зоне боевого соприкосновения и на территории России, — отметил Дмитрий Корнев.

Справка «Известий» Заводы ВПК Украины, которые подверглись ударам Вооруженных сил России. — Павлоградский химический завод в Днепропетровской области выпускал взрывчатые вещества и считался стратегически важным для ВПК Украины. — На заводе «Артем» в Киевской области в цеху № 4 проводилась сборка компонентов авиационных боеприпасов и элементов для БПЛА. — В ГНПЦ «Антонов» в цехах № 10, 20 и 206 производили модули для ударных беспилотников, а в цеху № 12 разрабатывали экспериментальные платформы ближнего радиуса действия. — На предприятии «Визар» в городе Вишневое Киевской области производили компоненты РЭБ и систем наведения. — Завод «Рапид» в Черниговской области занимался разработкой, производством и поставкой датчиков и аппаратуры, которая измеряет температуру, перемещение и ускорение. — Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования «Луч» занимался капитальным ремонтов ЗРК С-75, С-125, С-300 и многих других установок. — Научно-производственная компания «Техавиаком» выпускала компоненты ракетного оружия и радиоэлектронику, а также взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. — Красиловский агрегатный завод в Хмельницкой области производил детали механической части противотанковых комплексов, а также автоматы. — НПП «Аэротехника-МТЛ» занималось производством РЛС и компонентов к ним. — КБ «Луч» в Киевской области разработало множество авиационных ракет, противотанковый комплекс «Стугна-П», а также противокорабельные ракеты «Нептун». — Авиационно-ремонтный завод «Чугуев» занимался ремонтом и модернизацией самолетов Л-39 и МиГ-23, БПЛА Ту-143 и Ту-143У.

Судьба переговоров между Россией и Украиной

Киев нацелен на срыв мирных переговоров и будет идти для этого на любые провокации, полагает проректор Дипакадемии Олег Карпович.

— Украинские руководители боятся разгневать Трампа, поэтому будут всячески пытаться вынудить Москву на жесткий ответ с расчетом на эмоциональность президента США, — отметил он. — Казалось бы, ответственные политики должны стремиться к переговорам и прекращению страданий граждан своей страны. Но мы имеем дело с хунтой, которая узурпировала власть и выстраивает диктатуру под прикрытием военного положения. Кроме того, покровители Киева в Европе также стремятся к началу нового раунда гибридной войны с Россией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Он отметил, что тем самым элиты ЕС поддерживают свое внутреннее единство, получают повод для репрессий в отношении оппонентов и наделяют подрядами военно-промышленные корпорации.

Важную роль в этом играет позиция европейских союзников, которые подначивают Киев взвинтить уровень эскалации, уверен аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

— Попытки подорвать дорогу к долгосрочному миру на условиях России будут продолжаться, в том числе за счет заявлений, которые направлены на создание «стратегической двусмысленности», — отметил он. — Нам нужно готовиться, что такого рода двусмысленностей, как недавнее заявление Мерца о снятии ограничений на дальность ударов западными ракетами, в информационном поле будет всё больше.

Россия всё это понимает, но будет и дальше пытаться терпеливо идти по пути дипломатии, сопровождая этот путь достижением целей СВО на поле боя, уверен Олег Карпович.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Ранее Москва уже обратилась с запросом на проведение заседания Совета Безопасности ООН, напомнил Тигран Мелоян

— Это важный и верный шаг, чтобы мировое сообщество и, в частности, Вашингтон обратили особое внимание, кто именно является противником российско-украинских переговоров, инициированных Трампом. При этом предельно важно это сделать до того, как у Европы дрогнет рука перейти на новый уровень эскалации.

По его словам, сейчас необходимо применить весь дипломатический инструментарий, включая канал прямой связи с Вашингтоном, который вновь стал доступен с приходом к власти Трампа.

Богдан Степовой

Семен Бойков