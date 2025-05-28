Если Путин нападет, то именно здесь (Bild, Германия)

Военный грузовик въезжает на холм в Бараново, Польша, 7 июля 2022 года. Сувалкский коридор, протяженностью примерно в 100 километров вдоль литовско-польской границы, находится между Беларусью и Калининградской областью России.

BILD: НАТО усиливает военное присутствие у границ России в Сувалкском коридоре

Сувалкский коридор превращается в ключевую точку возможного конфликта между Россией и НАТО, пишет BILD. Запад наращивает силы в Литве, минирует границы и проводит учения, усиливая напряженность у российских рубежей под предлогом обороны.

Паневежис/Каунас (Литва) – Туман покрывает ярко-зеленые луга, по краю которых натянуты три ряда острой как бритва колючей проволоки. Здесь заканчивается свободный мир: камеры следят за каждым шагом вдоль заграждения, за которым на знаке синего цвета красуется недвусмысленное предупреждение: "Стой! Государственная граница Российской Федерации! Проход запрещен!".

Мы находимся в месте, о котором эксперты говорят: если Путин нападет на НАТО, то именно здесь. Сувалкский коридор, соединяющий Литву с Польшей, простирается всего на 65,4 километра. Он отделяет союзную России Белоруссию на востоке и российский анклав Калининград на западе.

"Сувалкский коридор — это не просто географический коридор, это стратегическое "игольное ушко" на восточном фланге", — говорит генеральный инспектор Карстен Бройер, главнокомандующий бундесвера, в интервью BILD. "Контроль над коридором имеет решающее значение для обороны стран Балтии. Наша готовность обеспечить его безопасность — это четкий сигнал любому потенциальному агрессору".

Путин может атаковать с двух сторон

В случае чрезвычайной ситуации Путин может атаковать территорию НАТО с двух сторон. Артиллерия с дальностью стрельбы 30 километров может обстрелять почти всю территорию. Тогда в Сувалкском коридоре начнется ад: если российским войскам удастся захватить этот участок, страны Балтии окажутся отрезанными от своих союзников по суше. Кошмарный сценарий.

Люди, живущие в коридоре, выросли с осознанием этой угрозы своему существованию. Придут ли русские? Когда они нападут? Что тогда станет с нашими домами?

"Многие люди здесь ожидают худшего", — рассказывает продавщица Неринга газете BILD. Она работает в небольшом супермаркете в деревне Юнгенай. Это ее родина, из которой она не хочет уезжать. "Я здесь родилась, поэтому привыкла к этому чувству. Я не боюсь, но знаю, что Путин придет. Я не ожидаю ничего другого".

Канцлер посетил немецкую бригаду

Глядя на лидера Кремля, канцлер Фридрих Мерц недавно заявил с необычной для себя прямотой: "Тот, кто серьезно верит, что Россия удовлетворится победой над Украиной или присоединением части ее территории, ошибается". В четверг канцлер посетил Вильнюс во время инаугурации новой немецкой бригады.

Зеленые луга и желтые поля рапса окружают деревни, такие как Юнгенай. Многие дома обветшали. И все же этот район имеет неоценимое значение. Для НАТО. И для русских.

"Мы не самая сильная страна", — говорит Неринга. "Поэтому мы рады, что получаем помощь от Германии. Немецкие солдаты дают нам чувство безопасности, и мы рады их видеть. Мы рады, что Германия здесь".

Менее чем в получасе полета немецкие военные готовятся к чрезвычайной ситуации.

В воздухе кружат вертолеты, сотни парашютистов бесшумно планируют, танки прорезают литовский ландшафт. В 2027 году здесь планируется разместить 5000 немецких солдат.

На старом советском аэродроме недалеко от города Паневежис немецкий пилот боевого вертолета стоит в боевой готовности перед своим вертолетом "Тигр". BILD известна настоящая личность этого элитного военнослужащего, но из соображений безопасности в этом материале будет упоминаться только его позывной: G-LOC. Если Путин нападет, G-LOC будет первым, кто откроет огонь по российским танками. И станет мишенью.

"Мы все знаем, что нас ждут ранения и смерть. И я, скорее всего, буду первым, кто пострадает", — откровенно говорит пилот "Тигра" BILD. "Но когда речь идет о собственной родине, которая находится под угрозой, это совсем другое дело. К родине я отношу и территорию НАТО. Родина не начинается в Германии, родина начинается здесь! Даже если речь идет о небольшом городке, который захватывают. Мы не можем этого допустить. Это как воспитание детей".

Боевые вертолеты отрабатывают действия в чрезвычайных ситуациях

В низком полете самый маневренный боевой вертолет в мире атакует вражеские танки на передовой. "Мы можем проникать в места, куда никто другой не может. Мы словно пожарные, которые прибывают на место в мгновение ока", — объясняет G-LOC. — И если возникнет ситуация, требующая применения союзнических сил, пути назад нет".

Чтобы до этого не дошло, Литва хочет заминировать границу с Белоруссией и Калининградской областью. Соседние страны — Польша, Эстония и Латвия — также объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. На границах будут зарыты противотанковые мины на сумму 900 миллионов долларов, чтобы в случае необходимости остановить армию Путина. Три ряда колючей проволоки больше не способны сдержать врага.

Время поджимает. В сентябре Россия планирует провести у белорусской границы военные учения "Запад-25" с целью отработки действий против НАТО.

Аналогичные учения армия Путина провела в конце 2021 года на юге Белоруссии. Вскоре после этого начались боевые действия на Украине. Тогда учения назывались "Запад-21".