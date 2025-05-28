Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину

Малый противолодочный корабль "Алексин" проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства. 27 мая 2025.

МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" на учениях на Балтике уничтожили субмарину

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Алексин" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного противника на крупных учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота, выполняющая учебно-боевые задачи в море, провела учение, в ходе которого экипажи МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" отработали комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - говорится в сообщении.