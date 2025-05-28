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РИА Новости

Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину

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Малый противолодочный корабль "Алексин" проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства. 27 мая 2025
Малый противолодочный корабль "Алексин" проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства. 27 мая 2025.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" на учениях на Балтике уничтожили субмарину

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Алексин" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного противника на крупных учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота, выполняющая учебно-боевые задачи в море, провела учение, в ходе которого экипажи МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" отработали комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - говорится в сообщении.

  • Уточняется, что экипажи противолодочных кораблей флота выполнили комплекс практических стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, вынудив субмарину условного противника к всплытию.

    Отмечается также, что в акватории Балтийского моря базовый тральщик Ленинградской военно-морской базы "Павел Хенов" обезвредил участок морского минного заграждения.

    Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации, с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота.

    МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" – противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы, зенитные управляемые ракеты, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.

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    • В новости упоминаются
    Продукция
    РБУ-6000
    Проекты
    БФ
    Военные учения
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