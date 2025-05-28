Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину

МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" на учениях на Балтике уничтожили субмарину
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Алексин" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного противника на крупных учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота.
"Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота, выполняющая учебно-боевые задачи в море, провела учение, в ходе которого экипажи МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" отработали комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экипажи противолодочных кораблей флота выполнили комплекс практических стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, вынудив субмарину условного противника к всплытию.
Отмечается также, что в акватории Балтийского моря базовый тральщик Ленинградской военно-морской базы "Павел Хенов" обезвредил участок морского минного заграждения.
Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации, с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота.
МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" – противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы, зенитные управляемые ракеты, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.