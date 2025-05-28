Стала известна причина применения ВСУ дронов из ПВХ-труб

Минобороны РФ: ВСУ применяют дроны из ПВХ-труб для разряжения российских ЗРК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны из поливинилхлоридных (ПВХ) труб для разряжения российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом ТАСС стало известно от Минобороны России.

По словам военнослужащего группировки «Север» с позывным Маэстро, украинская сторона изготавливает дроны из ПВХ-труб таким образом, чтобы российские системы идентифицировали их как боевой беспилотник. «Используются внутри очень такие сборные детали, больше углов делают, чтобы наш комплекс понял, что это хорошая цель. По факту это просто пустая труба», — отметил боец.

Маэстро добавил, что вслед за отвлекающими ЗРК дронами из ПВХ идет вторая волна беспилотников, которые уже оснащены боевой частью и могут представлять угрозу.

Ранее украинский портал «Милитарный» сообщил, что ВСУ начали производство нового беспилотного летательного аппарата «Батяр».

Также в мае госкорпорация «Ростех» рассказала, что холдинг «Высокоточные комплексы» изготовил опытный образец дистанционно управляемого наземного дрона «Ирбис».