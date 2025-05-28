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ЦАМТО

Desan Shipyard построит многоцелевой корабль для береговой охраны Малайзии

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Desan Shipyard
Desan Shipyard.
Источник изображения: Desan Shipyard

ЦАМТО, 27 мая. МВД Малайзии в ходе выставки LIMA-2025 официально подписало с турецкой судостроительной компанией Desan Shipyard контракт на поставку нового многоцелевого корабля MPMS (Multi-Purpose Mission Ship).

Новый корабль предназначен для Малазийского агентства обеспечения безопасности на море (MMEA).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт с МВД был подписан 20 мая и последовал за письмом о предоставлении контракта, подписанным в марте представителями MMEA, которая выполняет в Малайзии функции береговой охраны, и Desan Shipyard. Можно предположить, что проведенная на выставке LIMA-2025 церемония представляла собой формальность для придания большего веса данному мероприятию.

Представитель Desan Shipyard сообщил Jane’s, что строительство корабля началось в Турции в марте.

Как сообщал ЦАМТО, представители MMEA и турецкой Desan Shipyard подписали контракт на поставку нового многоцелевого корабля MPMS 21 марта 2025 года. Его стоимость составила 68,8 млн. долл. Предполагается, что судно будет построено компанией DESAN Shipyard в Турции в течение 24 месяцев и станет крупнейшим в составе MMEA. Как ожидается, корабль поступит на вооружение в первом квартале 2027 года.

Планируется, что корабль будет применяться для патрулирования, обеспечения безопасности морских путей сообщения и мониторинга обстановки в Южно-Китайском море, противодействия вторжению иностранных судов, незаконному рыболовному промыслу, контрабанде и торговле людьми.

Длина корабля MPMS составит 99 м, ширина – 17 м, осадка – 4 м. Расчетная скорость – более 20 узлов, автономность – до 30 суток. Помимо экипажа из 70 человек, на борту могут быть размещены до 30 человек. Судно будет оснащено четырьмя скоростными катерами-перехватчиками (FIC), двумя беспилотными летательными аппаратами (БЛА), вертолетной площадкой, медицинским пунктом и камерой предварительного задержания. Хотя подробности о вооружении не разглашаются, ожидается, что корабль получит носовую 30-мм артиллерийскую установку и две 20-мм пушки.

В ходе выставки LIMA-2025 агентство MMEA также заключило с компанией AMP Corporation Sdn Bhd контракт стоимостью 59,454 млн. ринггитов на обслуживание Малазийской системы морского наблюдения (SWASLA) и с компанией Galaxy Aerospace Sdn Bhd – на закупку четырех средних вертолетов стоимостью 529,662 млн. ринггитов. C компанией Shin Yang Shipyard Sdn Bhd было подписано письмо о намерениях (LOI), предусматривающее строительство двух патрульных кораблей (OPV-2 и OPV-3) стоимостью 298,5 млн. ринггитов.

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