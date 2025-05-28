Войти
Lenta.ru

В Балтийском море начались учения ВМФ России

274
0
0
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ.

В Балтийском море начались плановые учения ВМФ России

Плановые учения Военно-морского флота (ВМФ) России начались в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Корабли флота вышли из пунктов базирования и провели развертывание в назначенных районах моря для выполнения задач. Всего к учению привлекут 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В маневрах задействовано около трех тысяч военнослужащих, 25 самолетов и вертолетов и до 70 единиц военной и специальной техники.

«В рамках поддержания благоприятного оперативного режима и отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов», — говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи будут решать противолодочные задачи и отрабатывать защиту от безэкипажных катеров. Также будут проведены практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Ранее в мае источники «Известий» сообщили, что в составе Военно-морского флота России создают морские полки беспилотных систем. Они позволят выполнять различные разведывательные и ударные задачи.

В апреле Минобороны России сообщило, что атомная подводная лодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» Тихоокеанского флота в ходе планового учения в Тихом океане применила крылатую ракету «Калибр». Ракета пролетела более 1100 километров и успешно поразила цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Красноярск АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
885 Ясень
БПЛА
БФ
Военные учения
Калибр КР
СФ
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 06:58
  • 4
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 28.05 05:25
  • 0
Ответ на "Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 28.05 04:25
  • 1
Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно
  • 28.05 01:19
  • 1
Украина против России впервые применила «Гоголь-М»
  • 27.05 20:15
  • 88
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 13:37
  • 1
Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 27.05 12:23
  • 1
Зачем России нужна ракета класса "воздух-воздух" с ядерной боеголовкой? (infoBRICS, Китай)
  • 27.05 11:57
  • 1
WP: США не объявляют о поставках оружия Украине, чтобы не "разозлить Россию"
  • 27.05 08:55
  • 8
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением