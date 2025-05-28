Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?

В ежегодном отчёте разведуправления минобороны США (2025 Worldwide Threat Assessment) опубликовали информацию о модернизации российской ракеты Р-37М, в результате которой появилась возможность устанавливать в её боеголовку ядерный заряд. Таким образом, получается, что один российский истребитель (носитель четырёх единиц Р-37М) теперь будет способен уничтожать целые эскадрильи самолётов противника, десятки крылатых ракет (включая аналоги с ядерными зарядами) или большие рои беспилотников.

В своё время ракета класса «воздух-воздух» Р-37М, была разработана конструкторским бюро «Вымпел» для тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31, а затем принята на вооружение многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С. Ракета Р-37М несёт боеголовку массой до 60 килограммов (примерно в три раза больше, чем у известных аналогов ракет этого класса) и достигает гиперзвуковой скорости до семи Махов или около 8500 км/ч (при благоприятных условиях может достигать девяти Махов, или более 11 000 км/ч). По информации от западных журналистов, лётчики военно-воздушных сил Украины постоянно жаловались, что эта российская ракета представляет собой буквально смертельную угрозу для их самолетов МиГ-29. Правоту украинских пилотов подтверждают несколько официально зарегистрированных мировых рекордов по уничтоженным целям – Р-37 М, как минимум, дважды подорвала истребители противника с расстояния более 200 километров (213 и 217 км).

Многие из экспертов уже задались вопросом, зачем и без того мощной ракете эта «ядерная» модернизация.

Здесь сначала следует вспомнить, что Р-37М разрабатывалась на основе советской ракеты Р-33, которая также имела версию с ядерной боеголовкой. А главная причина, вероятнее всего, в том, что в российском военном ведомстве присутствует понимание того, что в НАТО не отказались от доктрины проведения воздушно-наступательной операции (ВНО) для достижения стратегических целей в войне, в том числе и с Россией.

На сегодняшний день Военно-космические силы России имеют большой парк современных многоцелевых истребителей, в частности Су-30 (в нескольких модификациях), Су-35С, Су-57С и МиГ-31БМ – все они, как уже упоминалось, могут вооружаться ракетами Р-37М. Следовательно, с ракетами на борту, оснащёнными специальной боевой частью (ядерным зарядом), они являются именно тем оружием, которое позволит уничтожать в воздухе на больших расстояниях (до 400 км) целые ударные эшелоны авиации противника. Тем самым, можно сказать, модернизация ракет Р-37М до уровня ядерного боеприпаса формирует потенциал разрушительного асимметричного ответа и является ещё одним фактором стратегического сдерживания вероятного противника.

Кроме того, данная тема напрямую затрагивает интересы западного форпоста Союзного государства – Беларуси. К концу июня туда прибывает партия многоцелевых истребителей Су-30 СМ2, которые также являются носителями ракеты Р-37М (теперь уже, возможно, с ядерной боеголовкой).

Между тем, боевые действия в ходе СВО на Украине «вскрыли» существование и других российских ракет класса «воздух-воздух», которые потенциально могут нести ядерную боеголовку. К ним относится так называемое «изделие 810» или ракета Р-97, она является полным аналогом Р-37М для Су-57. Примечательно, что, как сообщалось ранее, эта ракета уже была успешно применена, уничтожив первый на Украине F-16 в прошлом году. Размеры ракеты, скорость около восьми Махов (примерно 10 000 км/ч) и экстремальная дальность (до 450 километров) в сочетании с возможностями Су-57 по обеспечению скрытности делают этот тандем идеальным вариантом для решения стратегических задач.

Мало того, Москва продолжает модернизировать свои самолёты и авиационные средства поражения, о чем свидетельствует недавнее объявление о новейшем варианте Су-57М1, а также о новой сверхдальней ракете класса «воздух-воздух» КС-172. Эти активы только увеличивают и без того «нескромный» разрыв между возможностями российских ВКС и НАТО.

Владимир Вуячич