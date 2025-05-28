Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением

Крупный военный форум, которым, по сути, явилась 12-ая Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2025», притянул к себе внимание не только оружейников из многих стран мира, но и высокопоставленных представителей оборонного сектора. Так, по приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в её работе 21 мая принял участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

После посещения экспозиций он поделился планами согласно которым, в ОДКБ уже реализуются практические мероприятия по оснащению Войск (Коллективных сил) Организации современными вооружением, военной и специальной техникой, что сегодня является одним из приоритетов деятельности.

Следует заметить, что ряд экспертов считают создание в рамках ОДКБ серьёзной военной организации, а также достаточно компактной, но хорошо оснащённой и эффективной военной структуры тем фактором, который во многом способен нейтрализовывать агрессивные намерения блока НАТО. При этом никто не считает «уравновешивание» альянса силами ОДКБ какой-то основной функцией Организации. Потому как в своё время ОДКБ создавалась в интересах постсоветского пространства, в том числе – в интересах центральноазиатских государств, в частности – для решения задач по противодействию террористической угрозе и наркотрафикам.

Причём «уравновешивание» – создание противовеса – не означает выстраивание абсолютного паритета между ОДКБ и НАТО. В нынешних условиях, как считают эксперты, паритет не нужен. В современном мире принято оценивать ущерб, который может быть нанесён той или иной противоборствующей стороне. И любой урон, кардинально понижающий экономический, политический или военный потенциал государства, становится неприемлемым.

В своё время глава российского МИД Сергей Лавров так же указывал на то, что ОДКБ не пытается присваивать себе главную роль в Евразии, тогда как Североатлантический альянс ведёт себя именно таким образом. При этом российский министр подчеркнул, что ОДКБ развивается, исходя исключительно из законных интересов безопасности стран-участников Организации. А коллективная безопасность, как известно, может строиться только на принципе неделимости этой самой безопасности.

Со своей стороны Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, выступая как-то перед журналистами, акцентировал внимание на том, что члены Организации высказываются за отказ от блокового мышления, сокращающего возможности сотрудничества и зачастую существенно ограничивающего национальный суверенитет участников подобных объединений. Но, при этом, разумеется, действия НАТО в ОДКБ отслеживаются и анализируются – в ходе заседаний экспертов и представителей руководства государств-участников подробно обсуждаются все факторы, влияющие на обстановку в зоне ответственности объединения. При этом Организация располагает возможностями оперативно принимать и реализовывать все необходимые решения и соответствующие меры – пример тому операция ОДКБ в январе 2022 года в Казахстане.

На сегодняшний день в фокусе внимания Организации, безусловно, остаётся обстановка в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. В этой связи, помимо активной проработки региональной проблематики внутри ОДКБ, осуществляется тесное взаимодействие с соответствующими органами Беларуси и России.

Здесь важно подчеркнуть, что со своей стороны Беларусь и Россия, понимая существование ряда проблем, прилагают немалые усилия для организации целенаправленной работы по сплочению участников ОДКБ и усилению роли Организации на международной арене, повышения её практического статуса, в том числе в интересах реагирования на вызовы безопасности на постсоветском пространстве.

В свое время участниками Организации был отмечен серьёзный вклад Беларуси в укрепление, прежде всего, потенциала ОДКБ с точки зрения её военных возможностей. Не менее важным они посчитали и повышение информационно-аналитического экспертного потенциала, а также инициативу Минска о необходимости консолидации всех возможностей в области экспертной дипломатии «мозговых центров», единого планирования подхода в оценке рисков, угроз и вообще экспертного взаимодействия в рамках ОДКБ.

Среди последних крупных инициатив белорусской стороны особого внимания заслуживает проведение в Минске второй год подряд конференций высокого уровня по евразийской безопасности. Очередная – третья Минская конференция по евразийской безопасности – пройдёт осенью этого года. Учитывая крепнущую тенденцию, эксперты полагают, что это знаковое событие вполне может стать евразийской альтернативой Мюнхенской конференции по аналогичным вопросам.

Актуальность этой темы обусловлена тем, что сегодня мир находится в начале выстраивания новой системы международных отношений, и в первую очередь в центре внимания находятся вопросы обеспечения международной безопасности. Всё больше и больше планетарное большинство убеждается в том, что путь к глобальному миру и разоружению лежит через восстановление доверия, через строгое следование принципу равной и неделимой безопасности для всех государств, через равноправный и взаимоуважительный диалог.

Владимир Вуячич