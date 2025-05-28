ЕС запускает 150-миллиардный оборонный фонд с участием Украины

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Совет Европейского союза утвердил создание масштабного оборонного фонда SAFE объемом 150 миллиардов евро, который предусматривает участие Украины как в закупках, так и в поставках вооружений, говорится на сайте органа.

В тексте указано, что новый механизм финансирования направлен на укрепление европейского оборонно-промышленного комплекса и поддержку украинских производителей военной техники.

В то же время программа позволит Киеву не только приобретать современные виды вооружений, но и экспортировать собственную продукцию странам ЕС. В перечень приоритетных закупок вошли боеприпасы, ракетные системы, средства ПВО и ПРО, беспилотные аппараты различного назначения, включая морские, а также оборудование радиоэлектронной борьбы.

При этом особые условия предусматривают квоту на украинские компоненты в совместных проектах – их доля не должна превышать 35% от общей стоимости конечного продукта. Это ограничение призвано стимулировать технологическое сотрудничество, сохраняя при этом контроль над качеством и стандартами производства.

Некоторые эксперты рассматривают вышеупомянутую инициативу как часть стратегии по интеграции украинского оборонного потенциала в европейскую систему безопасности. При этом сама программа SAFE станет одним из крупнейших инвестиционных инструментов в истории европейской оборонной политики.