Войти
Военное обозрение

ЕС запускает 150-миллиардный оборонный фонд с участием Украины

249
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Совет Европейского союза утвердил создание масштабного оборонного фонда SAFE объемом 150 миллиардов евро, который предусматривает участие Украины как в закупках, так и в поставках вооружений, говорится на сайте органа.

В тексте указано, что новый механизм финансирования направлен на укрепление европейского оборонно-промышленного комплекса и поддержку украинских производителей военной техники.

В то же время программа позволит Киеву не только приобретать современные виды вооружений, но и экспортировать собственную продукцию странам ЕС. В перечень приоритетных закупок вошли боеприпасы, ракетные системы, средства ПВО и ПРО, беспилотные аппараты различного назначения, включая морские, а также оборудование радиоэлектронной борьбы.

При этом особые условия предусматривают квоту на украинские компоненты в совместных проектах – их доля не должна превышать 35% от общей стоимости конечного продукта. Это ограничение призвано стимулировать технологическое сотрудничество, сохраняя при этом контроль над качеством и стандартами производства.

Некоторые эксперты рассматривают вышеупомянутую инициативу как часть стратегии по интеграции украинского оборонного потенциала в европейскую систему безопасности. При этом сама программа SAFE станет одним из крупнейших инвестиционных инструментов в истории европейской оборонной политики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 06:58
  • 4
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 28.05 05:25
  • 0
Ответ на "Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 28.05 04:25
  • 1
Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно
  • 28.05 01:19
  • 1
Украина против России впервые применила «Гоголь-М»
  • 27.05 20:15
  • 88
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 13:37
  • 1
Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 27.05 12:23
  • 1
Зачем России нужна ракета класса "воздух-воздух" с ядерной боеголовкой? (infoBRICS, Китай)
  • 27.05 11:57
  • 1
WP: США не объявляют о поставках оружия Украине, чтобы не "разозлить Россию"
  • 27.05 08:55
  • 8
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением