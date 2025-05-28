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ТАСС

В Белоруссию прибыла партия российских самолетов Су-30СМ2

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Один из переданных ВКС России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, декабрь 2023 года
Один из переданных ВКС России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, декабрь 2023 года.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Их получили в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил республики и военно-технического развития с Россией, отметили в минобороны страны

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Партия российских самолетов Су-30СМ2 прибыла в Белоруссию на один из аэродромов. Об этом сообщили в минобороны республики.

"В Беларусь на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла партия самолетов Су-30СМ2", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Как проинформировали в министерстве, самолеты получены в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил Белоруссии и военно-технического развития с Россией. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
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