В Белоруссию прибыла партия российских самолетов Су-30СМ2

Один из переданных ВКС России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, декабрь 2023 года.

Их получили в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил республики и военно-технического развития с Россией, отметили в минобороны страны

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Партия российских самолетов Су-30СМ2 прибыла в Белоруссию на один из аэродромов. Об этом сообщили в минобороны республики.

"В Беларусь на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла партия самолетов Су-30СМ2", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Как проинформировали в министерстве, самолеты получены в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил Белоруссии и военно-технического развития с Россией.