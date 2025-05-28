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ТАСС

Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС, архив

Глава МИД РФ прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Решение позволить Украине использовать дальнобойное оружие по целям в России было принято давно и держалось в тайне. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия.

Как констатировал Лавров, заявление Мерца лишь отражает "уровень компетентности" европейских лидеров. "Он вчера сказал с таким пафосом, что отныне и вовеки никаких ограничений на дальность ударов не остается, - обратил внимание министр иностранных дел. - Через несколько минут или через час вице-канцлер этого господина Мерца сказал, что вообще ни о чем подобном речь не шла и не идет. То же самое сказали, как я понимаю, представители Бундесвера".

"А потом господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел в виду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине, чего она, собственно, захочет, по крайней мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне", - отметил глава МИД РФ.

Мерц в понедельник заявил, что его страна сняла всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ. Аналогичное решение, по словам канцлера ФРГ, было принято Великобританией и Францией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования.

Между тем слова Мерца вызвали непонимание даже в рядах его собственной коалиции. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) заявил журналистам, что каких-либо новых договоренностей в вопросе ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по российской территории принято не было. Депутат Бундестага от фракции СДПГ Ральф Штегнер и вовсе раскритиковал Мерца, отметив, что подобные заявления "не приносят пользы". 

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Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
1 комментарий
№1
28.05.2025 04:25
Немцы спасли Россию придумав ФАУ-2 для бомбежки Лондона, наши сделали МБР.
Американцы придумали вольфрамовые ломики с низкой орбиты для ударов по РФ, долбить будем НАТОвцев руками бывших колоний Африки и Азии, пока не заплатят им каждому по мильену как американцам рабам со справкой.
на эти деньги пущай купят электромобили от китайцев.
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