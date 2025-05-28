Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно

Глава МИД РФ прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Решение позволить Украине использовать дальнобойное оружие по целям в России было принято давно и держалось в тайне. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия.

Как констатировал Лавров, заявление Мерца лишь отражает "уровень компетентности" европейских лидеров. "Он вчера сказал с таким пафосом, что отныне и вовеки никаких ограничений на дальность ударов не остается, - обратил внимание министр иностранных дел. - Через несколько минут или через час вице-канцлер этого господина Мерца сказал, что вообще ни о чем подобном речь не шла и не идет. То же самое сказали, как я понимаю, представители Бундесвера".

"А потом господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел в виду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине, чего она, собственно, захочет, по крайней мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне", - отметил глава МИД РФ.

Мерц в понедельник заявил, что его страна сняла всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ. Аналогичное решение, по словам канцлера ФРГ, было принято Великобританией и Францией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования.

Между тем слова Мерца вызвали непонимание даже в рядах его собственной коалиции. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) заявил журналистам, что каких-либо новых договоренностей в вопросе ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по российской территории принято не было. Депутат Бундестага от фракции СДПГ Ральф Штегнер и вовсе раскритиковал Мерца, отметив, что подобные заявления "не приносят пользы".