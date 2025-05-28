Роскосмос представил проект обновления механизма продажи спутниковых снимков

Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.

Новые меры призваны поддержать конкурентоспособность российских данных ДЗЗ на рынке и повысить интерес со стороны потенциальных покупателей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Роскосмос предложил изменить механизм определения правил продажи данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Проект соответствующего постановления был представлен госкорпорацией на портале проектов нормативно-правовых актов.

Основные изменения, предлагаемые Роскосмосом, затрагивают постановление правительства РФ "Об утверждении правил определения размера платы за предоставление данных дистанционного зондирования Земли из космоса и копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса" и определяют правила предоставления скидок для снимков, сделанных из космического пространства.

Новые меры призваны поддержать конкурентоспособность российских данных ДЗЗ на рынке и повысить интерес со стороны потенциальных покупателей. Новая методика предполагает, что размер скидок впредь будет зависеть в том числе от актуальности продаваемых данных и от объема закупаемых данных со стороны потребителей.