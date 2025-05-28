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Заатмосферный перехват ракеты показали на видео

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Ракета «Хец-3». Фото: wikipedia
Ракета «Хец-3». Фото: wikipedia.
Источник изображения: naked-science.ru

Заатмосферный перехват баллистической ракеты в Израиле показали на видео

Израильский комплекс противоракетной обороны перехватил запущенную из Йемена баллистическую ракету средней дальности (БРСД) за атмосферой. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал ImpNavigator.



Военные Израиля сообщили о перехвате двух БРСД, которые запустили из указанной страны. На видео, снятом очевидцем, показан полет противоракеты и необычный взрыв. «На кадрах видео, я так понимаю, это заатмосферный перехват одной из них», — отметил автор.

На вооружении израильской армии стоит противоракетный комплекс «Хец-3», предназначенный для перехвата ракет на расстоянии до 3000 километров и высоте до 100 км. Он может поражать баллистические цели за атмосферой. Считается, что «Хец-3» оснащен двигателем с отклоняемым вектором тяги и боевой частью кинетического поражения.

В феврале агентство Tasnim сообщило, что Иран официально представил новую БРСД Etemad в ходе посещения президентом Масудом Пезешкианом выставки ракет Минобороны республики. Ее дальность с жидкостным двигателем составляет 1700 километров.

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Страны
Израиль
Иран
Йемен
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