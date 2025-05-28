Лавров: успех переговоров по Украине зависит от устранения первопричин конфликта

Глава МИД РФ отметил, что Россия признательна "за готовность Турции продолжать оказывать содействие переговорам и в целом мирному урегулированию"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Успех переговоров по урегулированию украинского кризиса зависит от того, возможно ли будет устранить первопричины конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Президент России [Владимир Путин] неоднократно повторял в последнее время в ходе своих выступлений, что успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы в ходе этих переговоров устранить первопричины конфликта, о которых хорошо известно", - указал Лавров.

Он также отметил, что Россия признательна "за готовность Турции продолжать оказывать содействие переговорам и в целом мирному урегулированию". Москва, по его словам, "заинтересована в том, чтобы все соглашения, которые достигались за последние 3 года по Украине, выполнялись". "Но, к сожалению, этого не скажешь о наших украинских соседях, которым их западные покровители не то чтобы позволяли все, что они захотят, а всячески подстрекали", - добавил министр иностранных дел.