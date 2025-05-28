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ЦАМТО

Ангола планирует приобрести три самолета ВТА KC-390 "Миллениум"

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Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 27 мая. Бразилия и Ангола обсуждают возможные варианты финансирования программы приобретения трех военно-транспортных самолетов KC-390 "Миллениум" бразильской компании Embraer.

Как сообщает Infodefensa.com, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 23 мая принял с официальным визитом президента Анголы Жоау Лоуренсу. В ходе встречи среди прочих подписанных соглашений обсуждались проекты модернизации ВВС и ВМС африканской страны.

В частности, по словам Лула да Силва, правительство Бразилии работает с Embraer и Национальным банком экономического и социального развития (BNDES) над открытием кредитной линии, которая позволит Анголе приобрести до трех самолетов KC-390. Кроме того, Embraer готова модернизировать парк учебно-боевых самолетов EMB-314 "Супер Тукано" ангольских ВВС, а также поставить дополнительные самолеты этой модели.

Бразильский президент подчеркнул, что "Ангола является аккуратным плательщиком и это необходимо учитывать бразильским инвесторам".

Президент Анголы, в свою очередь, приветствовал тот факт, что Бразилия возобновила линии финансирования для покрытия кредитов.

Со стороны ЦАМТО напомним, что правительство Анголы проявило интерес к приобретению до четырех самолетов KC-390 компании Embraer два года назад. Во время бизнес-семинара в Луанде 29 августа 2023 года президент Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций Apex-Brasil Хорхе Виана сообщил, что стоимость каждого самолета КС-390 составляет около 130 млн. долл. Учитывая высокую стоимость, Х.Виана предположил, что Бразилия предложит Анголе выгодные условия кредитования.

Ангола рассматривается в качестве потенциального стратегического партнера компании Embraer на африканском континенте с учетом планов модернизации состоящих на вооружении УБС EMB-312 "Тукано" и EMB-314 "Супер Тукано". В настоящее время в боевом составе ВВС Анголы имеется 6 самолетов EMB-314 "Супер Тукано", 13 EMB-312 "Тукано" (6 были куплены в Перу), а также авиалайнер ERJ-135, использующийся для перевозок VIP-персон.

Как заявляли представители Embraer, четыре новых самолета KС-390 позволят ВВС Анголы отказаться от самолетов Ил-76 и Ан-72, а также устаревших турбовинтовых Ан-12, Ан-26 и Ан-32.

Разработанный Embraer KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 23 т груза – 1380 морских миль (2556 км), перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль.

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