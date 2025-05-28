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Интерфакс-АВН

В Кремле назвали сбалансированным подход Трампа к украинскому урегулированию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Песков: эвентуальные обсуждения возможных новых санкций США в отношении РФ неуместны

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - США и президент Дональд Трамп демонстрируют сбалансированный подход к украинскому урегулированию, эвентуальные обсуждения возможных новых американских санкций неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, как говорят дипломаты, какие-то эвентуальные обсуждения вряд ли уместны. Много "сливов". Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески "подзадоривать" американцев на введение новых санкций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как возможное введение санкций Трампом в отношении России повлияет на переговорный процесс по урегулированию на Украине.

"Мы это видим, это все видно невооружённым глазом. Мы отдаём себе отчёт, но в то же время американцы и президент Трамп весьма сбалансированны в своём подходе. Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее. Но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время. Работа ведется", - подчеркнул представитель Кремля.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп может ввести санкции в отношении России уже на этой неделе. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.

Между тем, как сообщило в понедельник издание The New York Times со ссылкой на источники, президент США подтвердил намерение отойти от попыток стран Евросоюза решить кризис на Украине посредством давления на Россию и расширением санкций,

Несколько собеседников издания подтвердили, что Трамп донес до официальных лиц ЕС, что не намерен ради решения украинского кризиса оказывать давление на Россию, тем более - вводить жёсткие санкции.

На прошлой неделе портал Axios сообщал, что Трамп в телефонном разговоре с лидерами ФРГ, Франции, Италии, Финляндии и главой Еврокомиссии заявил, что США не будут вовлечены в переговоры Москвы и Киева. Кроме того, он выступил против идеи введения санкций против России в настоящий момент.

За день до этого состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа. Российский президент подчеркнул, что беседа с американским коллегой была очень конструктивной. "Я её оцениваю высоко", - сказал Путин. Трамп тоже отметил, что "переговоры прошли очень хорошо".

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