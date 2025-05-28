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Военное обозрение

Аргентина призвала Лондон к возобновлению диалога по суверенитету Фолклендских островов, воспользовавшись поводом

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания на этой неделе передала Маврикию архипелаг Чагос и договорилась об аренде одного из островов, где располагается военная база Диего-Гарсия. И вскоре Аргентина призвала Лондон к возобновлению диалога по суверенитету Фолклендских (Мальвинских) островов, воспользовавшись таким внезапно подвернувшимся поводом.

О своих претензиях на острова напомнило в своем обращении аргентинское министерство иностранных дел.

Там назвали решение по архипелагу Чагос примером решения спорных ситуаций путем переговоров. Аргентинские дипломаты назвали его историческим событием в процессе деколонизации.

Соглашение служит примером, демонстрирующим возможность разрешения споров подобного рода мирными средствами

- заявили в МИД Аргентины.

Буэнос-Айрес призвал Лондон поступить таким же образом по вопросу Фолклендов, возобновив переговорный процесс. Также аргентинская сторона предлагает британцам пересмотреть принадлежность острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов.

Восстановление полного суверенитета Аргентины над этими территориями и морскими пространствами служит постоянной целью внешней политики

- отметили в аргентинском МИД.

А в ходе учений Военно-морских сил Аргентины был задействован в качестве мишени и затоплен шлюп ARA Alférez Sobral. В 1982 году он участвовал в военных действиях против Британии за Фолклендские острова. Отражая атаку британских вертолетов, корабль потерял восемь членов экипажа. Сначала шлюп хотели использовать в качестве музея и открыть для посещения, но затем из-за финансовых трудностей все же решили затопить.

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