По словам руководителя Бюро военно-политического анализа, обвинения Украины в ударах по мирным гражданам и гражданским объектам беспочвенны

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские войска поражают только объекты оборонно-промышленного комплекса Украины и питающую их энергетику, обвинения Украины в ударах по мирным гражданам и гражданским объектам беспочвенны. Об этом ТАСС заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Даже по заявлениям лидера киевского режима Зеленского, по его призывам к западным государствам повлиять на Российскую Федерацию становится ясно, что у Украины множество проблем из-за комбинированных ракетно-дронных ударов, которые производит Россия. Причем тут очень трудно "разогнать" любимую тему о том, что Россия поражает мирных граждан Украины и гражданские объекты, поскольку Россия наносит удары именно по военным объектам, либо объектам транспортной инфраструктуры, которые используются для логистики ВСУ. То есть поражает объекты оборонно-промышленного-комплекса, либо ту энергетику, которая их питает. В этом плане даже с юридической точки зрения России очень трудно предъявить претензии", - заявил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что сама точность поражения объектов и выбор целей говорят военному руководству Украины, что "ситуация зашла в очень серьезный тупик". "Мы прекрасно понимаем, какими политическими амбициями сейчас тешится Зеленский. Он продолжает пытаться как хвост вилять западной собакой, навязывает свою игру, повестку, пытается поломать весь ход мирных переговоров между Вашингтоном и Москвой. И в целом очень деструктивно влияет на переговорный процесс", - отметил Михайлов.

Он также высказал мнение, что удары России по объектам Украины имеют большее значение для Запада, нежели для Зеленского. "Я сомневаюсь, что Зеленского убедят эти комплексные ракетно-дроновые массированные атаки, которые проводит наше оборонное ведомство. Но важно, что это имеет очень серьезное значения для Запада, что мы увидели из заявления Трампа и других кураторов Зеленского. Они всерьез обеспокоены. Они понимают, что сегодня это летит на Украину, а куда полетит завтра, если они не прекратят финансировать Украину и ее нацистскую новую идеологию, продолжая подпитывать вооружением ту сторону фронта", - заявил руководитель Бюро военно-политического анализа.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины в период с 23 по 26 мая.