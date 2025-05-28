Ударом на удар: ВС РФ ответили на массированные атаки ВСУ

В Минобороны уточняют, что любые террористические атаки и провокации Киева не останутся без ответа

Российские военнослужащие нанесли ответные удары после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по регионам РФ. Как подчеркивают в Министерстве обороны, ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Список нейтрализованных украинских объектов — в материале «Известий».

Что поразили на Украине российские войска

Российская армия нанесла серию ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины в ответ на массированные атаки ВСУ на мирную инфраструктуру в России. Об этом 27 мая сообщили в Минобороны России.

С 20 по 27 мая российскими средствами ПВО уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник, в том числе вне зоны СВО — 1465 БПЛА, уточнили в министерстве. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Как отметили в Минобороны, ранее по инициативе РФ был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса.

В ответ на действия киевского режима ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Список нейтрализованных военных объектов на Украине

— 20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.

— 21 мая поражены пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе н.п. Святогорск ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

Фото: REUTERS/Press Service of the Ukrainian A Источник изображения: iz.ru

— 22 мая Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием по оборонному Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Криворожской и Николаевской областях, а также пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер М» в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция «AN/MPQ-65», машина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса «Patriot».

— 23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы.

Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Источник изображения: iz.ru

— 24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, которое выпускало ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области.

Помимо этого поражены пункт временной дислокации отдельного центра специальных операций «Юг» в районе н.п. Черноморск Одесской области и пункт временной дислокации Третьей штурмовой бригады «Азов» в районе н.п. Изюм Харьковской области. Также поражена позиция зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США в Киевской области.

— 25 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БпЛА по предприятиям ВПК Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты. Это «Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования «Луч» и «СПЕЦОБОРОНМАШ» в Житомирской области; «Завод Рапид», «Черниговский завод радиоприборов», «Научно-производственная компания «Техавиаком» в Черниговской области, а также «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» в Сумской области.

Кроме того, удар нанесен по «Красиловскому агрегатному заводу» в Хмельницкой области; «Павлоградскому химическому заводу» в Днепропетровской области и заводу «Луч» научно-исследовательского центра «Проминь» в Тернопольской области. Поражены предприятие радиоэлектронной промышленности «НПП «Аэротехника-МТЛ», КБ «Луч» в Киевской области; Одесский авиационный завод; предприятие разработки и производства БпЛА«Девиро» в Днепропетровской области и авиационно-ремонтный завод «Чугуев» в Харьковской области.

Оператор БПЛА Росгвардии Источник изображения: Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

— Также поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству БпЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БпЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БпЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.

— Кроме того, поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.

— 26 мая в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в — Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима, подчеркнули в Минобороны РФ. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

«Известия»