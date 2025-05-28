FT: план размещения европейских военных на Украине мертв без поддержки США

Газета отмечает, что лидеры Франции, Великобритании и Германии все больше расходятся во мнениях относительно того, какой объем военной поддержки может быть оказан после урегулирования конфликта

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. План размещения воинского контингента стран "коалиции желающих" на территории Украины нежизнеспособен, поскольку президент США Дональд Трамп не намерен поддержать эту инициативу. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По его словам, план "мертв", поскольку "противоречит здравому смыслу без помощи Трампа, а он не хочет ее оказывать". В то же время другой источник издания в французских дипломатических кругах выразил противоположную точку зрения, уточнив, что обсуждение инициативы идет "в обычном темпе".

Газета отмечает, что лидеры Франции, Великобритании и Германии все больше расходятся во мнениях относительно того, какой объем военной поддержки может быть оказан Украине после урегулирования конфликта. Так, Париж и Лондон продолжают поддерживать отправку так называемой миротворческой миссии на Украину. В то же время некоторые другие европейские государства, включая Германию, настроены более скептически в отношении этого вопроса.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС предупреждал, что ввод "миротворцев" на исторические территории России может привести к третьей мировой войне. Он обратил внимание на то, что "коалиция желающих" строит планы по введению на Украину воинского контингента под видом миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.