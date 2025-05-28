В Nvidia обличили американские санкции

Глава Nvidia заявил, что из-за санкций США против Китая фирма потеряла миллиарды

Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что американские ограничения против Китая не работают. Предпринимателя процитировало издание Tom's Hardware.

После выставки Computex 2025 Хуанг пообщался с журналистами и рассказал о положении дел в индустрии. В том числе, глава крупнейшего производителя полупроводников заявил, что торговые ограничения против Китая не работают и обличил американские санкции.

«Экспортный контроль привел к тому, что мы просто списали нескольких миллиардов долларов. А затем фирма растеряла свои запасы», — посетовал Дженсен Хуанг. По его словам, Nvidia потратила много времени и денег, чтобы разработать экспортную модель чипов H20 для рынка Китая, а затем поставку компонентов просто запретили.

В этой связи предприниматель раскритиковал американские санкции, которые вела против Китая администрация экс-президента США Джо Байдена. В качестве примера глава Nvidia заметил, что в начале президентского срока Байдена доля его компании в Китае составляла 95 процентов, а четыре года спустя она опустилась до 50 процентов. При этом Хуанг похвалил действия нынешнего американского президента Дональда Трампа: «Я думаю, что это действительно большой разворот от неправильной политики».

В заключении Дженсен Хуанг подчеркнул, что санкции США усилили несколько игроков на рынке полупроводниковой продукции в Китае. «Запрет чипов H20 был неэффективен. В Китае просто закупили аналоги у Huawei и других компаний», — подытожил Хуанг.

В апреле стало известно, что состояние богатейших людей мира выросло на рекордные 304 миллиарда долларов. В том числе, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг прибавил к своему капиталу 15,5 миллиарда долларов.

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