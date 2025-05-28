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Flotprom

Экипаж поднялся на борт новейшего "Каракурта"

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Экипаж впервые поднялся на борт малого ракетного корабля "Ржев" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенного для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе. Как сообщили в пресс-службе ОСК, сейчас МРК готовится к проведению испытаний на сдаточной базе предприятия.

Заселению экипажа предшествовала большая подготовительная работа. По словам представителей ОСК, выполнена внутренняя отделка помещений, всем необходимым укомплектованы каюты, установлено современное российское оборудование на камбузе. Корабль обеспечен системами подачи пресной воды.

Малый ракетный корабль "Ржев"

Амурский судостроительный завод


Комфортные условия для экипажа стали одним из главных преимуществ нового корабля, отметили в ОСК. Просторные каюты и кубрики оснащены всем необходимым для эффективной службы и полноценного отдыха личного состава.

Первый приём пищи в общей столовой корабля ознаменовал успешное тестирование современного камбузного оборудования. Высокотехнологичное оснащение позволяет готовить разнообразное меню, полностью соответствующее требованиям корабельного рациона, добавили в пресс-службе.

Личный состав уже приступил к несению вахты и освоению всех систем корабля.

Напомним, что Минобороны заказало у Амурского судостроительного завода поставку четырех МРК проекта 22800. Первые два корабля, "Ржев" и "Удомля", заложили в июле 2019 года. В сентябре 2023 года их спустили на воду. В октябре 2024 года "Ржев" прибыл во Владивосток на внешнюю сдаточную базу предприятия.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". В интересах ВМФ России их производят четыре предприятия: судостроительный завод "Пелла", Зеленодольский завод имени Горького, "Восточная верфь" и Амурский судостроительный завод.

Длина МРК проекта 22800 – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Базовое вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК". Позднее АК-630М заменили на ЗРАК "Панцирь-М".

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