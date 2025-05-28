GRSE выбрана претендентом на поставку корветов нового поколения для ВМС Индии

ЦАМТО, 27 мая. Индийская компания Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) выбрана предпочтительным претендентом на строительство пяти корветов нового поколения (NGC) для ВМС Индии в ходе проведенного конкурса.

Как сообщает Navaltoday.com, по итогам участия в тендере компания была объявлена претендентом с самой низкой предложенной ценой (L1). GRSE рассчитывает, что в итоге сможет заключить контракт на строительство пяти корветов, стоимость которых оценивается в 3 млрд. долл. (250 млрд. рупий).

Перспективные корветы предназначены для выполнения различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, противоракетную оборону, нанесение ракетных ударов по неземным целям и т.д.

На сегодняшний день GRSE поставила Военно-морским силам Индии и союзным странам 111 военных кораблей, включая 6 корветов УРО классов "Кхукри" и "Кора" и четыре противолодочных корвета класса "Каморта".

В настоящее время компания реализует несколько проектов в интересах ВМС Индии, включая строительство четырех патрульных кораблей нового поколения (NGOPV), трех фрегатов УРО, 8 противолодочных кораблей для мелководного фарватера ASW-SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft), один из которых уже поставлен, и четырех больших гидрографических судов (два уже поставлены).

Как сообщают индийские СМИ, корветы нового поколения приобретаются в рамках "Проекта-17B", являющегося частью более широкой стратегии ВМС Индии по усилению боевой мощи надводного флота.

Предполагается, что длина нового корвета составит 110-120 м, водоизмещение – от 2500 до 3000 т, экипаж – около 120 человек, расчетная скорость – более 25 узлов, а дальность хода превысит 4000 морских миль. В состав вооружения войдут ПКР "Брамос", ЗРК "Барак-8", торпеды, ЗАК. На борту будет размещен ангар для одного многоцелевого вертолета.

Ожидается, что головной корвет будет поставлен ВМС Индии в течение 5-6 лет, а остальные корабли будут поставляться с небольшим интервалом.