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ЦАМТО

GRSE выбрана претендентом на поставку корветов нового поколения для ВМС Индии

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Логотип GRSE
Логотип судостроительной компании Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE).
Источник изображения: http://imdex2015.creativembassy.com/

ЦАМТО, 27 мая. Индийская компания Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) выбрана предпочтительным претендентом на строительство пяти корветов нового поколения (NGC) для ВМС Индии в ходе проведенного конкурса.

Как сообщает Navaltoday.com, по итогам участия в тендере компания была объявлена претендентом с самой низкой предложенной ценой (L1). GRSE рассчитывает, что в итоге сможет заключить контракт на строительство пяти корветов, стоимость которых оценивается в 3 млрд. долл. (250 млрд. рупий).

Перспективные корветы предназначены для выполнения различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, противоракетную оборону, нанесение ракетных ударов по неземным целям и т.д.

На сегодняшний день GRSE поставила Военно-морским силам Индии и союзным странам 111 военных кораблей, включая 6 корветов УРО классов "Кхукри" и "Кора" и четыре противолодочных корвета класса "Каморта".

В настоящее время компания реализует несколько проектов в интересах ВМС Индии, включая строительство четырех патрульных кораблей нового поколения (NGOPV), трех фрегатов УРО, 8 противолодочных кораблей для мелководного фарватера ASW-SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft), один из которых уже поставлен, и четырех больших гидрографических судов (два уже поставлены).

Как сообщают индийские СМИ, корветы нового поколения приобретаются в рамках "Проекта-17B", являющегося частью более широкой стратегии ВМС Индии по усилению боевой мощи надводного флота.

Предполагается, что длина нового корвета составит 110-120 м, водоизмещение – от 2500 до 3000 т, экипаж – около 120 человек, расчетная скорость – более 25 узлов, а дальность хода превысит 4000 морских миль. В состав вооружения войдут ПКР "Брамос", ЗРК "Барак-8", торпеды, ЗАК. На борту будет размещен ангар для одного многоцелевого вертолета.

Ожидается, что головной корвет будет поставлен ВМС Индии в течение 5-6 лет, а остальные корабли будут поставляться с небольшим интервалом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
GRSE
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