France Inter: группа французов проходит боевую подготовку под Киевом

По данным радиостанции, в отряд входят как военнослужащие, так и гражданские

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Отряд французских наемников проходит подготовку в тренировочном лагере под Киевом перед отправкой в зону боевых действий. Об этом сообщает радиостанция France Inter.

"Тактическая группа из семи французов под названием "Международный реванш" - один из отрядов украинской разведки, который проходит подготовку на полигоне для иностранных добровольцев", - говорится в репортаже.

Как уточняет France Inter, в отряд входят как военнослужащие, так и гражданские, например, бывший полицейский. Некоторые из французов прибыли на Украину пару недель назад, однако один из собеседников радиостанции рассказал, что он участвует в боевых действиях на стороне Киева с 2022 года. Он отметил плохую подготовку украинского личного состава и заявил о желании собрать собственную, хорошо натренированную команду.

Возглавляющий отряд украинец сказал радиостанции, что через несколько месяцев группа "Международный реванш" будет участвовать в оборонительной и наступательной операции.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие около 9,9 тыс. иностранных наемников. По его словам, наибольшее количество наемников прибывает из Грузии, Великобритании, США, других европейских стран и стран Латинской Америки. Глава СК отметил, что "в отношении 902 таких лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого" в военных преступлениях.