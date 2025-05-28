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В Польше определили самое эффективное оружие России против Украины

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Defence24: Самое эффективное оружие РФ против Украины — баллистические ракеты

Самым эффективным оружием России против Украины выступают баллистические ракеты. Об этом пишет портал Defence24.

В публикации польского издания предпринята попытка определить наиболее эффективное оружие Москвы против Киева, критерием которого выступает неспособность Украины обеспечить надлежащий уровень защиты от него в ходе атаки, предпринятой российской стороной в период с 24 на 26 мая.

«Из списка ясно следует, что наиболее эффективным средством, используемым Россией для удара по Украине, являются баллистические ракеты. Однако их меньше всего, и их сложнее всего производить, поскольку для них требуются специальные компоненты, которые могут, например, работать в условиях перегрузки при полете со скоростью более тысячи метров в секунду», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что российская сторона использует баллистические ракеты «Искандер» в первую очередь против особо важных целей, которые следует поразить как можно раньше после их обнаружения.

Ранее газета Business Insider со ссылкой на представителя одного из украинских воинских подразделений написала, что противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины не способна отражать атаки российских беспилотных летательных аппаратов.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Искандер
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