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ЦАМТО

Спущен на воду головной корвет класса "Похьянмаа" для ВМС Финляндии

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Источник изображения: Фото: Rauma Marine Constructions

ЦАМТО, 27 мая. На верфи в Рауме состоялась церемонии спуска на воду головного многоцелевого корвета класса "Похьянмаа" (Pohjanmaa), предназначенного для ВМС Финляндии.

Об этом 21 мая сообщила финская компания Rauma Marine Constructions (RMC, подразделение RMC Defence Oy).

В общей сложности RMC и ее дочерняя компания RMC Defense в рамках проекта Squadron 2020 построят для ВМС Финляндии четыре корвета класса "Похьянмаа", предназначенных для применения в акватории Балтийского моря.

Как сообщал ЦАМТО, многоцелевые корветы предназначены для круглогодичного применения в сложных метеоусловиях и ледовой обстановке Балтийского моря. Они будут применяться для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки, а также постановки мин.

Корабли заменят снятый с вооружения в 2013 году тральщик "Похьянмаа", два минных заградителя класса "Хаменмаа", а также четыре скоростных ракетных катера класса "Раума".

Контракт стоимостью 7,5 млн. евро на проектирование нового корвета для ВМС Финляндии был заключен с компанией RMC в 2017 году. В сентябре 2019 года командование материального обеспечения ВС Финляндии подписало с RMC соглашение на строительство в рамках проекта Squadron 2020 четырех корветов класса "Похьянмаа", стоимость которого составляет 647,6 млн. евро (707,4 млн. долл.). Корветы будут построены в новом многофункциональном цеху.

Согласно первоначальному плану, работы над первым кораблем серии должны были начаться в первом квартале 2022 года, но программа отстала от графика более чем на год из-за различных факторов. Резка стали для головного корвета началась в октябре 2023 года. Закладка киля головного корабля серии состоялась в апреле 2024 года. Строительство корпуса было завершено в декабре 2024 года. Резка стали для второго корвета началась в октябре 2024 года, а его киль был заложен 8 мая 2025 года. Темпы строительства последующих корветов серии планируется ускорить.

Ходовые испытания первого корабля планируется начать в 2026 году. Все четыре корабля должны быть передать ВМС Финляндии к концу 2029 года – на год позднее, чем планировалось изначально.

По информации подрядчика, длина новых кораблей составит 117 м, ширина – 16,5 м, осадка – 5 м, численность экипажа – 70 человек. Корвет будет оснащен ГЭУ типа CODLAG с газотурбинным двигателем LM2500 компании General Electric и 4 генераторами MAN, расчетная максимальная скорость – 26 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
LM2500
Компании
General Electric
MAN
Проекты
2020-й год
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