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Известия.ru

Отряд кораблей ТОФ провел совместные маневры с участниками выставки LIMA 2025

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Тихоокеанского флота

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России провел совместные маневры с участниками международной выставки LIMA 2025 в Малайзии. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.


«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил программу пребывания в Малайзии и принял участие в совместном маневрировании с кораблями-участниками Международной военно-морской выставки LIMA 2025, которая проходила на острове Лангкави», — говорится в заявлении.

Уточняется, что маневрирование было выполнено в строю кильватера и фронта. Также было отработано расхождение из совместного строя на установленные углы. В ходе мероприятия в небо над кораблями взлетали палубные вертолеты.

В рамках визита в Малайзию старший похода капитан первого ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования Военно-морских сил Малайзии, приняли участие в международной морской конференции «Малайзия — морская держава: синергия качественного управления и эффективных мер для достижения успеха в развитии военно-морских сил».

«Военные моряки посетили исторические и памятные места, побывали в музеях, а также приняли участие в спортивных мероприятиях по волейболу, хоккею на поле, сепак радже и эстафете. Также экипажи кораблей приняли участие в международном военно-морском кулинарном фестивале с подготовленным концертным выступлением и блюдами национальной кухни», — уточнили в ведомстве.

22 мая делегация Военно-морского флота России приняла участие в Международной военно-морской выставке LIMA 2025, которая проходит на острове Лангкави в Малайзии. 17-й Международный морской и авиационный салон LIMA 2025 является ведущим событием в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выставка подчеркивает важность международного сотрудничества в области обороны, предоставляя уникальную возможность для демонстрации новейших технологий, заключения контрактов и обсуждения вопросов безопасности в море.

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Страны
Малайзия
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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