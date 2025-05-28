Гунба: Российские ВС в Абхазии дополнительно гарантируют безопасность страны

Президент республики подчеркнул важность взаимодействия с Минобороны

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая. /ТАСС/. Седьмая военная база Министерства обороны России, а также погрануправление ФСБ России, находящиеся на территории Абхазии, являются дополнительной гарантией сохранения мира и стабильности на территории страны. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) выразил президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

"Действительно, для нас очень важно продолжить взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации. На территории Республики Абхазия располагается седьмая военная база российская, находится погрануправление ФСБ России. Безусловно, нахождение этих подразделений на территории Абхазии - это дополнительная возможность сохранения мира и стабильности на территории Абхазии. Народ Абхазии высоко ценит и благодарит руководство Российской Федерации за принятое решение", - сказал он.

По словам Гунбы, власти республики находятся в постоянном контакте с российскими подразделениями на территории Абхазии. "Я уверен в том, что их нахождение и дальше будет способствовать сохранению мира и стабильности", - добавил президент республики.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Абхазия генерал-полковником Владимиром Ануа. Белоусов назвал Абхазию "надежным союзником в Закавказье", отметив, что в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве страны формируют "общее пространство обороны".

О форуме

В 2024 году Кавказский инвестиционный форум проходил в Грозном. На его площадке проведено более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. В 2025 году форум проходит на Ставрополье 25-27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо".

ТАСС - информационный партнер форума.