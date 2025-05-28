Боевой модуль "Бережок" с "Корнетами" идеально подходит для БМП-3

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Вариант отечественной боевой машины пехоты БМП-3 с боевым отделением "Бережок" получает дополнительные возможности не только по борьбе с тяжелой бронированной техникой противника, но и различными фортификационными сооружениями.

По открытым данным, применяемый противотанковый ракетный комплекс "Корнет", способен, в зависимости от модификации, бить на дальность 5500 - 8000 метров. Тандемные кумулятивные боевые части пробивают самую толстую лобовую броню западных танков. Установка на ней динамической защиты не помогает.

Пробитие же бетона достигает вообще рекордных величин - до трех метров. Для "Корнетов" также разработаны мощные фугасные и термобарические боевые части.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Кроме 30-мм автоматической пушки, 7,62-мм пулемета ПКТ огневую мощь существенно усиливает 30-мм автоматический гранатомет АГ-30.

Установленные прицельные комплексы снабжены тепловизионными каналами и автоматами сопровождения цели, обеспечивающими высокую точность применения оружия в любое время суток.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Лев Романов