ЦТАК: Создание "Золотого купола" в США грозит милитаризацией космоса

Согласно заключению института американских исследований при МИД КНДР, инициатива представляет собой "типичное порождение политики "Америка прежде всего", которая, в свою очередь, является "апогеем эгоизма и произвола"

СЕУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" в США приведет к милитаризации космического пространства. Об этом говорится в меморандуме института американских исследований при МИД КНДР, его содержание приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам института, инициатива создает опасность для других ядерных держав, потворствует применению американских наступательных средств, представляет собой "типичное порождение политики "Америка прежде всего", которая, в свою очередь, является "апогеем эгоизма и произвола". По мнению исследователей, разработка "Золотого купола" является частью подготовки к "сценарию ядерной войны в открытом космосе, а не оборонительной мерой по защите от чьих-то угроз".

Цель этой политики - превентивное создание военной инфраструктуры в космосе ради поддержания однополярного мира. "США уже ранее называли космос полем будущей войны и помешались на попытках милитаризации космоса, утверждая, что победить в войнах будущего сможет тот, кто контролирует космос", - говорится в материале. По словам экспертов, в Вашингтоне "одержимы созданием под предлогом защиты континентальной части страны системы ПРО, которая будет направлена против суверенных государств, включая КНДР".

"Инициатива США по созданию новой системы ПРО станет источником бедствия, она не только вызывает тревогу ядерных государств в сфере безопасности и глобальную гонку ядерных и космических вооружений, но и превращает космос в потенциальное поле ядерной войны", - сказано в статье. ЦТАК указывает, что, по данным одной компании, американские власти готовы вложить $60 млн в разработку "космического авианосца".

"Еще одним примером происков США в деле милитаризации космоса является разработка беспилотного космического корабля X-37B", - отмечает ЦТАК. Как пишет агентство, расходы на создание "Золотого купола", по оценкам бюджетного органа Конгресса США, могут достичь $542 млрд, превысив заявленные $175 млрд. "Это показывает, что "Золотой купол" представляет собой план крупнейшего наращивания военных расходов в истории", - говорится в меморандуме.