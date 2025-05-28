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ТАСС

Эксперт Михайлов: в РФ производство БПЛА "Герань-2" работает на полную мощность

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БПЛА «Герань-2»
БПЛА «Герань-2».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Руководитель Бюро военно-политического анализа отметил, что для производства беспилотников задействовали новые возможности и новые ресурсы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Объем применения Россией беспилотников "Герань-2" по объектам ВСУ демонстрирует полную загруженность промышленных мощностей, производящих аппарат. Об этом ТАСС заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Герань-2" - это высокотехнологичное дорогостоящее изделие по сравнению с кустарными дронами, которые отпечатываются на 3D-принтерах или собираются вручную. Это действительно серьезное изделие, и тот объем применения "Герани-2", который демонстрирует Россия, показывает, что промышленные мощности по производству этих новых изделий действительно работают на полную. В три смены, как об этом не раз говорил министр обороны. Были задействованы новые возможности и новые ресурсы для дополнительного производства этих столь необходимых продуктов", - сказал Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что применение беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО требуется постоянно. "Военные цели есть в распоряжении генерального штаба, и их нужно постоянно, регулярно поражать. Допустим, вчера мы поразили цех по производству дронов, через несколько дней местные его подсобрали немного и снова начали собирать там дроны или другие изделия для фронта. В этом плане нужно постоянно проводить регулярные обновления ударов по военным целям", - отметил Михайлов.

Ранее издание The Economist сообщило, что 25 мая в ходе массированного удара по Украине Россия в том числе применила 289 БПЛА "Герань-2", что может являться рекордным показателем. 

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