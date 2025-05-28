Эксперт Михайлов: РФ способна выйти на производство 500 БПЛА "Герань-2" в день

Руководитель Бюро военно-политического анализа подчеркнул, что России предстоит пополнить запас вооружений после окончания СВО

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. России под силу выйти на производство 500 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" ежедневно. Об этом ТАСС заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее издание The Economist сообщило, что если в 2024 году Россия производила около 300 БПЛА "Герань-2", то теперь то же количество выпускается менее чем за три дня. По данным издания, РФ планирует увеличить производство "Гераней" до 500 экземпляров ежедневно. "Это реальные цифры. Россия наладила одну производственную линию, наладила вторую линию. Эти производственные линии можно и нужно расширять, тем более мы видим эффективность этих новых беспилотников", - сказал Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что России предстоит пополнить запас вооружений после окончания СВО. "Напомню слова президента РФ, произнесенные на коллегии по военно-техническому сотрудничеству, где он отметил, что именно успехи России в создании новых беспилотных герметизированных платформ и аппаратов дают очень серьезную перспективу нашему оборонно-промышленному комплексу. СВО закончится, а вот этот темп производства вооружений, набранный нашими предприятиями, его вряд ли нужно будет снижать. Наоборот, нужно наполнять арсеналы, которые по понятным причинам истощаются. Надо иметь запас вооружений", - отметил Михайлов.

Руководитель Бюро военно-политического анализа добавил, что российские "Герани-2" после завершения СВО будут иметь спрос у зарубежных партнеров. "Кроме того, у России много партнеров - более 30 государств закупают российские вооружения самых различных типов, в том числе самые современные. Я думаю, "Герани-2" еще пригодятся нашим партнерам по линии военно-технического сотрудничества, когда завершится СВО", - сказал Михайлов.