Форум по безопасности в Москве соберет делегации из более 100 стран

Мероприятие впервые пройдет в Национальном центре "Россия"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, откроется в Москве. На форум, который продлится три дня, съедутся гости из более 100 государств, чтобы обсудить формирование новой архитектуры международной безопасности, противодействие интернет-мошенничеству и обеспечение защиты критически важной информационной инфраструктуры.

Форум пройдет в 13-й раз и впервые - в столичном Национальном центре "Россия". Совет безопасности (СБ) РФ организует проведение ежегодной международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с 2010 года. Эксперты называют эту конференцию важной международной платформой для обсуждения вопросов безопасности в мире и укрепления взаимодействия между странами в борьбе с транснациональной преступностью, экстремизмом, международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми угрозами.

"Конечно, мы хотим показать нашу страну, мы хотим показать то, как мы занимаемся вопросами безопасности. Но главное - мы хотим показать, что мы за единую и неделимую безопасность, что безопасность не против кого-то, а безопасность для всех, - отмечал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу. - Об этом мы хотим говорить и, естественно, будем говорить".

Об участниках форума

Форум пройдет под председательством секретаря Совбеза РФ. Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на пленарном заседании по теме "Формирование архитектуры равной неделимой безопасности, вызовы и возможности для государств глобального Юга и Востока".

Приглашения для участия были направлены в более 150 государств глобального Юга и Востока, в страны ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. Шойгу ранее сообщал, что будут приглашены и представители США.

В пресс-службе аппарата СБ РФ накануне открытия встречи говорили, что участие подтвердили свыше 125 делегаций из более 100 стран глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН, Африканского союза, Лиги арабских государств и 14 международных организаций. Так, подтвердили участие большинство африканских стран - 45 делегаций из более 40 государств.

Среди участников будут, например, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Чэнь Вэньцин, представители КНДР, Ирана, Индии, Вьетнама, Монголии, Мали, Омана, Сербии, Мьянмы. Впервые ожидается участие представителей новых властей Афганистана. Из недружественных стран, в частности, в Москву едет политический аналитик, полковник ВС Франции в отставке Жак Огар. Он сказал ТАСС, что предстоящая встреча - хорошая возможность для проведения совместных дискуссий и сохранения пусть и скромных, но крайне необходимых связей, которые в будущем послужат восстановлению доверия и дружбы между двумя полюсами стабильности и равновесия на Европейском континенте - Францией и Россией.

Об отдельных встречах

В дни форума также запланирована серия отдельных переговоров. Так, 27 мая секретарь СБ РФ встретится с китайским коллегой Чэнь Вэньцином. 28-29 мая Шойгу проведет двусторонние встречи с Додиком, главами делегаций Индии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Там уточнили, что, "в частности, запланированы встречи с высокими представителями Никарагуа, Вьетнама, КНДР, Таиланда, Ирана, ОАЭ, Алжира".

Кроме того, намечены очередной раунд консультаций в формате Россия - АСЕАН, брифинг по вопросам дальнейшего углубления отношений России и африканских государств, неформальные встречи делегаций стран БРИКС, АСЕАН, ШОС и СНГ, круглый стол по информационной безопасности.

В СБ РФ отметили, что впервые во время форума состоится научный семинар по вопросам глобальной безопасности. Он организуется аппаратом Совбеза РФ при активном участии научно-экспертного совета. Ожидается, что в семинаре примут участие более 100 иностранных делегаций.

Шойгу обещал, что к форуму будут организованы тематические выставки современных российских образцов вооружения и военной техники, а также достижений в области обеспечения информационной безопасности. Также в Национальном центре "Россия" развернуты экспозиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и специальной военной операции на Украине.

О темах дискуссий

В СБ РФ отмечали, что в центре внимания участников форума будут вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности, тематика формирования новой - более справедливой и отвечающей современным реалиям - архитектуры равной и неделимой безопасности.

Как ранее Шойгу говорил в интервью ТАСС, планируется обсудить конкретные пути углубления сотрудничества в сфере безопасности с государствами мирового большинства.

Секретарь Совбеза полагает, что тектонические сдвиги в области внешней политики и международных экономических отношений порождают как вызовы, так и возможности для стран глобального Юга и Востока. По его оценке, современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства, уверен Шойгу.

В повестку дня встречи внесена и тема противодействия интернет-мошенничеству и обеспечения защиты критически важной информационной инфраструктуры от атак террористов и технологических диверсий.

"Профессиональный опыт участников встречи, знание специфики своих стран и регионов создают основу для успешной плодотворной работы", - считают в СБ РФ.

Предыдущая встреча высоких представителей по безопасности проходила в Санкт-Петербурге 23-25 апреля. В ней приняли участие делегации 106 стран и 8 международных организаций.