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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" представит в Москве новинки для спецподразделений

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Рособоронэкспорт представит в Москве автомат АК-15, квадрокоптер SupercamX4

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") представит на XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, новинки, в частности, версию автомата Калашникова АК-15 в калибре 7,62х39 миллиметров, квадрокоптеры SupercamX4, "Голиаф", "Каракурт-Р" и "Бумеранг", а также сбрасываемые осколочно-фугасные, зажигательные и кумулятивно-зажигательные боевые части для них, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Встреча высоких представителей по вопросам безопасности пройдет в Москве с 27 по 29 мая под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации.

"Много новинок собрано в сегменте средств оснащения специальных подразделений. В их числе стандартная, укороченная и малогабаритная версии автомата Калашникова АК-15 в калибре 7,62х39 мм, новейший пулемёт РПЛ-20 в калибре 5,45 мм, пистолеты Лебедева, специальная оптика, комплекты экипировки и средства индивидуальной бронезащиты под всевозможные задачи. Кроме того, здесь представлен комплект оснащения снайперов: маскировочный костюм, снайперский комплекс на базе высокоточной винтовки ORSIS CT-20, интеллектуальный прицел Harrier, предобъективная тепловизионная насадка "Дуэт" и новейший лазерный дальномер Target", - отмечает "Рособоронэкпорт".

В сегменте БПЛА и средств борьбы с ними демонстрируются образцы, имеющие схему типа "летающее крыло" – разведывательный S-350M "СКАТ", барражирующий боеприпас "КУБ-2-1Э".

"Впервые "Рособоронэкспорт" представит квадрокоптеры SupercamX4, "Голиаф", "Каракурт-Р" и "Бумеранг", а также сбрасываемые осколочно-фугасные, зажигательные и кумулятивно-зажигательные боевые части для них", - сообщила компания.

Среди средств борьбы с БПЛА – комплекс РЭБ для обнаружения и противодействия беспилотникам "Радескан-Антидрон". Помимо этого, представлены кинетические средства, в том числе, гладкоствольное одноствольное самозарядное ружье MP-155 "Тактика", гладкоствольное одноствольное многозарядное ружье MP-135, самозарядный карабин "Сайга-12" и патроны 12 калибра для борьбы с БПЛА 12/76 IGLA AnDr, IGLA Vector ANDR. Они доказали свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции.

"Рособоронэкспорт" подготовил экспозицию как на своем стенде, так и на открытой площадке, где можно увидеть в том числе бронеавтомобили "Патруль" и "Спартак".

Как сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в 2025 году выделяется широким масштабом стран-участниц и высоким уровнем глав их делегаций. В мероприятии принимают участие государства СНГ, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока – партнеры "Рособоронэкспорта" на мировом рынке. Компания проведет более 40 встреч.

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Страны
Россия
Продукция
Harrier
АК-74 "Калашников"
Сайга (М, МК)
Сайга-12
Компании
Концерн Калашников
Промтехнологии ГК
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
22800 МРК
БПЛА
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