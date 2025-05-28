В Москве открывается международный форум по вопросам безопасности

Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза откроется в Москве

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, начинает работу во вторник в Москве.

Подобные форумы проводятся Советом безопасности России с 2010 года. Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами. В этих встречах принимают участие секретари советов безопасности разных стран, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.

Нынешняя встреча состоится 27-29 мая в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. На форуме будет обсуждаться тематика формирования новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.

Тектонические сдвиги в области внешней политики и международных экономических отношений порождают как вызовы, так и возможности для стран Глобального Юга и Востока, говорил Шойгу. Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер, и справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства, подчеркивал секретарь СБ РФ.

Приглашения на форум в Москву

Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, традиционно привлекают внимание значительного числа иностранных партнеров, отмечали в аппарате СБ РФ.

В 2023 году во встрече в Московской области приняла участие 101 делегация, в 2024 году в Санкт-Петербург прибыли высокие представители 106 государств и 10 международных организаций. Свыше 125 делегаций из более чем 100 стран подтвердили участие в нынешнем форуме, сообщала пресс-служба аппарата СБ РФ.

Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на нынешний форум, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. При этом Запад давит на партнеров России, чтобы те не посылали свои делегации в Москву, говорил Венедиктов.

Сообщалось, что Шойгу накануне форума по безопасности вместе с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином проведет российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Также на полях форума Шойгу проведет двусторонние встречи с главами делегаций Индии, рядом стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В частности, запланированы встречи с высокими представителями Никарагуа, Вьетнама, КНДР, Таиланда, Ирана, ОАЭ, Алжира. Запланирована беседа с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщала пресс-служба аппарата СБ РФ. Также стало известно, что на форум впервые приедут представители новых властей Афганистана.

Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей международной встрече по безопасности, сотрудники американского посольства посетили ознакомительный брифинг об организации этого форума, говорил в интервью РИА Новости Венедиктов.

Французские эксперты - политический аналитик и полковник ВС Франции в отставке Жак Огар и африканист, эксперт Института Шиллера Себастьян Перимони - сообщили РИА Новости, что примут участие в форуме.

Повестка встречи

В ходе предстоящей встречи высоких представителей в профессиональной неполитизированной обстановке будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества, отмечала пресс-служба аппарата СБ РФ.

На пленарном заседании форума по теме "Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока" выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В рамках форума состоится научный семинар по вопросам глобальной безопасности, который впервые организует аппарат Совета безопасности России при активном участии научно-экспертного совета СБ РФ. В семинаре, как ожидается, будут участвовать более 100 иностранных делегаций. Процесс выработки важнейших внешнеполитических решений, затрагивающих вопросы международной безопасности и государственного суверенитета, в обязательном порядке базируется на научно обоснованных концепциях и подходах, сценариях и прогнозах развития событий, пояснялось в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Также состоятся неформальные встречи делегаций стран БРИКС, АСЕАН, ШОС и СНГ, в ходе которых будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

Противодействие интернет-мошенничеству, а также обеспечение защищенности критически важной информационной инфраструктуры от атак террористов и технологических диверсий станет одной из ведущих тем обсуждения на форуме.

В повестку международной встречи в Москве войдет и тематика сохранения исторической правды и недопущения возрождения нацизма в Европе, этому вопросу будут посвящены и профильные экспозиции.

Великая Победа навсегда изменила карту мира, заложила основы современных норм международного права, став "мощнейшим залпом" по западному колониализму, подчеркнул Венедиктов в интервью РИА Новости. По его словам, сегодня, когда на Западе хотят переписать историю и вновь поставить все с ног на голову, "важно дать коллективный отпор этим вероломным попыткам и не допустить возрождения величайшего зла в Европе, где, видимо, забыли, кто их освобождал и какой ценой".