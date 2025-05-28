Медицинская мощь: санитары начали использовать багги на фронте

Небольшие машины хорошо подходят для действия на передовой в условиях постоянных атак дронов

Военные медики осваивают багги на передовой. Они используют эти небольшие скоростные и маневренные авто для эвакуации раненых с переднего края, подвоза медикаментов и других важных грузов. Эксперты отмечают, что более крупная автотехника после начала массового использования дронов работать так близко к передовой не может, становясь легкой целью для противника.

Легкие, проходимые, быстрые

Медицинские подразделения на передовой в зоне проведения военной операции начали широко использовать багги для боевой работы. Их использование ­— эффективное решение, продиктованное обстановкой на линии фронта в зоне СВО, сообщили источники «Известий» в российском военном ведомстве.

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— Багги нужны на каждом этапе, в эпоху СССР это был «ЛуАЗ». Перевозка имущества, личного состава, просто докторов. Очень удобное во всех смыслах транспортное средство. Используется сейчас повсеместно, в том числе в нашей бригаде. И жизненно необходимо при эвакуации с линии боевого соприкосновения, так как очень маневренное и проходимое, — рассказал «Известиям» командир медподразделения с позывным Море.

Багги хороши, но в комплексе с другой техникой — медподразделениям нужен обширный автопарк разнообразных санитарных автомобилей, отметил он.

— Использование багги не снимает необходимости применения в разных медицинских подразделениях большой техники, — отметил он. — На разных этапах, в разные времена года приходится использовать всё — от багги до гусеничной бронированной техники, такой как МТ-ЛБ. По сути, использование багги — это адаптация к современным требованиям: скорость, проходимость, наличие РЭБ, возможность транспортировки лежачего раненого.

­Багги конструктивно значительно проще и дешевле обычных автомобилей, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. ­

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

— Рама, двигатель, коробка передач, корпус из труб, простейшая подвеска — вот в общем и всё, из чего они состоят, ­— объяснил эксперт. — Их легко изготавливать, а потеря такой машины не так существенна. У них, как правило, есть площадки, где можно установить носилки для раненых бойцов. Конструкция багги такова, что при необходимости их очень просто доработать даже в полевых условиях, приспособив под медицинские нужды.

CВО очень многое изменила на поле боя, рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

— В том числе и принципы использования автомобильной техники, — пояснил эксперт. — На это серьезно повлияло массовое использование дронов. Появились штурмовики на мотоциклах, снабженцы на квадроциклах, используются даже скутеры и электросамокаты.

Легкие багги в условиях фронта, где нет хороших дорог, очень нужны, отметил эксперт.

— Эти машины, как это ни странно, защищены, — отметил эксперт. — Багги оснащаются сетками и металлическими конструкциями, которые в иных ситуациях могут сделать больше, чем толстый слой брони. Кроме того, эти небольшие машины легко замаскировать, а это играет большую роль при ударах беспилотников.

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Мотоциклы и багги всё чаще и чаще используются в войсках, напомнил Виктор Литовкин.

— Багги легко вооружить — тем же пулеметом или автоматическим станковым гранатометом, — пояснил он. — Багги с пулеметом может прикрывать другие машины от ударов дронов. Эти машины заслуженно заняли свое место в войсках.

Перевозчики переднего края

Ранее «Известия» писали, что ремонтно-восстановительные подразделения российской армии освоили процесс изготовления багги. При производстве этих несложных машин используются двигатели, узлы и агрегаты от трофейных образцов, а также от автомобильной техники, не подлежащей восстановлению.

Таким образом уже изготовлены сотни багги, которые успешно применяются на переднем крае.

Российские войска сейчас активно применяют багги на передовой. Они доставляют бойцов на позиции, подвозят боекомплект и эвакуируют раненых.

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В июле 2024 года важность навыков в управлении подобной техникой отметил министр обороны России Андрей Белоусов.

— Сейчас основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы [вождения] в первую очередь багги, квадроциклов, — сказал он в ходе посещения полигона в Ленинградском военном округе.

Министр отметил, что этот вид транспорта является востребованным.

В зоне проведения спецоперации подразделения обеспечения используют специальные багги для подвоза горючего и заправки, в феврале 2025 года рассказал «Известиям» начальник управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Владимир Демиров.

По его словам, машины оборудуются средствами радиоэлектронной борьбы и так называемыми мангалами, защищающими от атак тактических БПЛА.

— Там, где не проедет даже малогабаритный полуторакубовый заправщик, принимает вызов высокопроходимый багги с прицепом с емкостью, из которого можно скрытно и быстро произвести дозаправку сразу нескольких машин, — отметил он.

Опыт СВО показал, что целесообразнее использовать малотоннажные автомобильные топливозаправщики на переднем крае, отметил Владимир Демиров.

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Багги активно используются снайперами при ведении боевых действий. Ранее «Известия» писали, что в них стрелки выдвигаются на передовую для боевой работы. Снайперы работают парами: один ведет огонь, а второй корректирует его работу, фиксирует поражение целей и контролирует обстановку, в том числе воздушную. А при необходимости прикрывает своего товарища от атак дронов.

В зоне специальной военной операции такие стрелки выполняют особо важные задачи. Их главные цели — командный состав, артиллерийские расчеты, операторы БПЛА, связисты. Также они охотятся на группы, доставляющие припасы на передний край. Сами стрелки признаются, что они должны постоянно держать передовые подразделения противника в напряжении и страхе, что может парализовать их нормальную работу на целом участке фронта.

Богдан Степовой

Юлия Леонова