Войти

Владимир Пономарев высоко оценил выступление ЦСКА в завершившемся сезоне

282
Игроки ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА представил три комплекта игровой формы на сезон‑2024/25.
Источник изображения: ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев положительно отозвался о результатах армейского клуба в текущем сезоне. Московская команда под руководством Марко Николича сумела завоевать бронзовые медали чемпионата России, что можно считать существенным прогрессом по сравнению с предыдущими выступлениями. В концовке сезона у «армейцев» еще есть возможность забрать трофей в финальном матче против «Ростова» в Кубке России. Активировав бонусы бк «Винлайн» на портале всепроспорт, вы сможете не только получить доступ к сайту с котировками, но и посмотреть игру в прямом эфире.


По мнению эксперта, команда продемонстрировала сбалансированную игру во всех линиях. Особенно была отмечена эффективная работа полузащиты и надежные действия оборонительной линии. В атакующей группе выделяются такие игроки, как Койта, Гуарирапа и Мусаев, которые показывают высокий уровень игры и хорошую скоростную работу на поле.


Однако, несмотря на общий позитивный результат, Пономарев указал на необходимость усиления атакующей линии команды. В частности, он подчеркнул дефицит фланговых атак в игре ЦСКА и отсутствие ярко выраженных крайних форвардов, способных брать на себя игру. Эксперт провел параллель с советским периодом, когда в команде было множество таких исполнителей.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 07:53
  • 7
«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов
  • 27.05 06:57
  • 2
До победного арсенала: РФ остается в топ-5 стран-лидеров по экспорту вооружений
  • 27.05 06:39
  • 39
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 27.05 06:29
  • 9008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 02:04
  • 1
Западная пресса: Китай готовит десантные подразделения и авиацию, и теперь способен устроить блокаду Тайваня всего за несколько часов
  • 27.05 00:09
  • 1
ВПК Белоруссии заключил на MILEX 2025 контракты на сумму более $390 млн
  • 26.05 22:13
  • 1
Белоусов ознакомился с современными образцами быстровозводимых казарм
  • 26.05 17:13
  • 0
Для чего ОДКБ оснащает свои Коллективные силы современным вооружением
  • 26.05 12:37
  • 1
Извините, Дональд Трамп, но Украина – это ваша война (Bloomberg, США)
  • 26.05 12:29
  • 1
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
  • 26.05 12:26
  • 1
"Может достигать 1000 км". Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной
  • 26.05 12:18
  • 1
В России рассказали об экипировке корейских солдат
  • 26.05 10:40
  • 1
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
  • 26.05 03:14
  • 1
Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой
  • 25.05 18:00
  • 311
Космонавтика Илона Маска