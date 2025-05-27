Владимир Пономарев высоко оценил выступление ЦСКА в завершившемся сезоне

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев положительно отозвался о результатах армейского клуба в текущем сезоне. Московская команда под руководством Марко Николича сумела завоевать бронзовые медали чемпионата России, что можно считать существенным прогрессом по сравнению с предыдущими выступлениями. В концовке сезона у «армейцев» еще есть возможность забрать трофей в финальном матче против «Ростова» в Кубке России. Активировав бонусы бк «Винлайн» на портале всепроспорт, вы сможете не только получить доступ к сайту с котировками, но и посмотреть игру в прямом эфире.

По мнению эксперта, команда продемонстрировала сбалансированную игру во всех линиях. Особенно была отмечена эффективная работа полузащиты и надежные действия оборонительной линии. В атакующей группе выделяются такие игроки, как Койта, Гуарирапа и Мусаев, которые показывают высокий уровень игры и хорошую скоростную работу на поле.

Однако, несмотря на общий позитивный результат, Пономарев указал на необходимость усиления атакующей линии команды. В частности, он подчеркнул дефицит фланговых атак в игре ЦСКА и отсутствие ярко выраженных крайних форвардов, способных брать на себя игру. Эксперт провел параллель с советским периодом, когда в команде было множество таких исполнителей.